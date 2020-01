RC Lens Mercato : Les joueurs lensois sur les tablettes de Ligue 1

Le RC Lens a fait une première moitié de championnat satisfaisante. Et les joueurs de Philippe Montanier ont attiré évidemment l’attention des recruteurs. Une menace contre laquelle l’entraineur des Sang et Or compte bien lutter.

Philippe Montanier ferme la porte de sortie du RC Lens.

Le RC Lens a dominé ses adversaires lors de la phase aller de la Ligue 2 et a fini premier, à la mi-saison. Ainsi, les joueurs de l’équipe de Philippe Montanier ont séduit des clubs de Ligue 1 et de l’étranger. Et ces derniers ne cachent plus leurs intérêts pour certains Sang et Or.

Informé du danger qui plane sur ses joueurs clés, le coach au Racing Club a fermé la porte de sortie à double tour. « Il y aura des attaques sur nos joueurs, mais je ne vois pas le club lâcher », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par La Voix du Nord. « Compte tenu de notre position, de l’équilibre et de la dynamique, on n’a pas d’intérêt (à vendre, ndlr) », a expliqué le technicien du RC Lens.

Corentin Jean en renfort, Arial Mendy à Orléans.

Il faut noter que le club artésien a prêté le défenseur latéral Arial Mendy à l’ US Orléans (Ligue 2) avec option d’achat cet hiver. En revanche, il a obtenu le prêt de Corentin Jean, du Toulouse FC, jusqu’à la fin de saison.

« Corentin a un jeu d’appel qu’on n’a pas trop. On a des bons axiaux, des joueurs de ballons. Il peut nous amener une expérience, une capacité à jouer dans la profondeur. Et il est prêt physiquement », a apprécié Philippe Montanier.

Indiquons que le RC Lens ne reprendra pas le championnat dès ce vendredi. Son match contre l’EA Guingamp a été reporté suite au décès de l’attaquant du club breton, Nathaël Julan. Le leader de Ligue 2 rejouera, le samedi 18 janvier (18h30), au Roudourou.