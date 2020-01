Stade Rennais : Julien Stephan sous le charme de l’ OM

Le Stade Rennais reçoit l’ OM ce vendredi (20h45) en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, l’entraîneur rennais Julien Stéphan a tenu des propos qui relèvent du bon sens tout simplement.

Le Stade Rennais, véritable concurrent de l’ OM ?

La rencontre entre le Stade Rennais et l’ OM est l’affiche de la 20e journée de Ligue 1. Plus qu’une affiche, c’est un match au sommet entre le 3e et le 2e du championnat.

Raison pour laquelle de nombreux observateurs considèrent les Bretons comme les véritables concurrents des Marseillais pour la 2e place de Ligue 1 cette saison. Ce en quoi ils n’ont pas totalement tort. Julien Stéphan et ses joueurs sont devancés de 5 points, mais avec un match en moins contre le Nîmes Olympique.

Mais Julien Stéphan refuse de s’emballer. Pour le coach breton, il est trop tôt pour présenter les Rennais comme les véritables concurrents des Marseillais. Il a clairement expliqué que le Stade Rennais n’était pour l’instant pas le concurrent de l’ Olympique de Marseille, plus prestigieux et plus expérimenté. Mais le technicien français se prononcera plus objectivement « dans dix ou quinze journées ».

Julien Stéphan emballé par le nul des Rennais au Vélodrome ?

En déplacement au Vélodrome fin septembre, le Stade Rennais avait obtenu un nul contre l’ OM (1-1). Pour Julien Stéphan, les Bretons étaient tombés sur des Marseillais qui n’avaient pas tous leurs joueurs. Ils n’avaient pas encore trouvé tous leurs automatismes non plus.

« Quand on les a joués, il n’y avait pas Dimitri Payet. Avec la forme qu’il a, il transforme son équipe. Valentin Rongier intégrait tout juste l’équipe. Contre nous, c’était sa première titularisation au Vélodrome. Boubacar Kamara et Alvaro Gonzalez n’étaient pas là non plus dans l’axe central », a rappelé le technicien français avant de prévenir : « C’est une équipe qui a beaucoup évolué. Elle a pris de la confiance et a réussi à installer une dynamique de résultats. C’est une équipe qui sera bien plus performante que celle que l’on a affrontée au match aller. »