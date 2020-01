ASSE Mercato : Trauco livre le bilan de ses 5 mois à Saint-Étienne

Miguel Trauco a été recruté par l’ ASSE à Flamengo à l’été 2019. Avant la reprise de la Ligue 1, ce week-end, le défenseur a livré le bilan de ses cinq mois à Saint-Étienne.

Miguel Trauco admet un souci d'adaptation à l' ASSE

L’ ASSE a transféré Miguel Trauco du Brésil après la brillante participation de ce dernier à la Copa America. L’arrière latéral gauche a été acheté à Flamengo un million d’euros, le 6 août. Les Verts l’ont fait venir dans le Forez pour pallier l’absence de Gabriel Silva, victime d’une rupture du tendon d’Achille en février 2019. Mais l’international péruvien a été confronté à un réel souci d’adaptation en Ligue 1.

Après la première manche du championnat, il a fait le point sur son intégration à Saint-Étienne. « Ça fait plus de quatre mois (sic) que je suis arrivé dans le Forez. J’ai eu le temps de m’adapter au climat, à la ville, à mes coéquipiers et au club. Côté terrain, j’ai aussi dû m’adapter au football français qui est assez différent de celui pratiqué en Amérique du Sud », a rappelé Miguel Trauco, en conférence de presse.

Selon ce dernier, la Ligue 1 est bien plus relevée que l’idée qu’il en avait. « En venant d’un championnat aussi technique que celui du Brésil, je ne pensais pas que je serais surpris, mais la Ligue 1 est un championnat de très bon niveau », a déclaré le joueur de 27 ans.

Miguel Trauco surpris par le niveau de la Ligue 1

« En plus d’être techniques, les joueurs sont très rapides et physiques. Au départ, ça m’a demandé beaucoup d’efforts pour m’adapter, mais j’ai appris à échanger avec le préparateur physique et à travailler seul pour être plus rapide. Aujourd’hui, je me sens bien » a rassuré la recrue estivale de l’ ASSE.

Miguel Trauco a été titulaire 12 fois et remplaçant une fois en Championnat, lors de la première partie de la saison. Il a même marqué un but et délivré une offrande. En revanche, il a fait une seule apparition en Ligue Europa. Rappelons que le défenseur des Verts a été finaliste de la Copa America avec la sélection du Pérou, l'été dernier.