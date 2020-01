FC Barcelone : Succession de Valverde, Xavi bientôt au Barça ?

Une délégation du FC Barcelone vient de se rendre au Qatar où entraîne l’ancien meneur de jeu Xavi Hernandez. Celui-ci est pressenti pour prendre la succession d’Ernesto Valverde, le coach actuel du Barça.

Xavi pour remplacer Ernesto Valverde au Barça ?

Au lendemain de la défaite du Barça en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, les appels pour le départ d’Ernesto Valverde se sont multipliés. Jeudi soir, le FC Barcelone a été éliminé de la compétition suite à sa défaite contre l’Atlético Madrid (3-2). Entre temps, une délégation du club catalan s’est rendue au Qatar où l’ancien barcelonais Xavi fait ses premiers pas comme entraîneur.

Un détour qui n’a pas manqué d’alimenter les rumeurs les plus folles en Catalogne. En effet, plusieurs médias catalans indiquent que cette délégation conduite par Oscar Grau et Eric Abidal auraient discuté avec Xavi. L’ancien milieu du Barça est présenté comme le successeur d’Ernesto Valverde chez les Blaugrana.

Le Barça inquiet pour Ousmane Dembélé

Si le rêve est permis, Mundo Deportivo, qui a joint la direction du club, révèle la véritable raison de l’arrivée du directeur général et du directeur sportif du Barça au Qatar. D’après le journal, Oscar Grau et Eric Abidal sont allés s’enquérir de l’état d’Ousmane Dembélé. Blessé, l’attaquant français se soigne actuellement du côté de l’Emirat. Toutefois, Mundo Deportivo assure qu’il y a bel et bien eu une rencontre entre la délégation barcelonaise et Xavi. L’objet des discussions n’a pas été dévoilé.

Au Qatar depuis son départ du Barça en 2015, Xavi est aujourd’hui l’entraîneur d’Al Sadd. Son club est actuellement troisième du championnat qatari après 12 journées. S’il a commencé au Qatar, rien n’exclut que le champion du monde espagnol ne retourne un jour en tant que coach des Blaugrana.