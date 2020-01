OL Mercato : Tousart, l’offre du Hertha Berlin agace Rudi Garcia.

Le Hertha Berlin semble avoir semé la panique à l’ OL. L'offre du club de Bundesliga pour Lucas Tousart perturbe ce dernier et agace son entraineur Rudi Garcia.

Lucas Tousart (OL) séduit par l'offre au Hertha Berlin ?

L’Équipe a confirmé une offensive du Hertha Berlin pour Lucas Tousart, ce vendredi. Le quotidien de sport a évoqué une offre salariale non négligeable du club allemand au milieu de terrain de l’ OL. En plus d’une proposition d’un peu plus de 20 millions d’euros transmise au club rhodanien, d’après la source. Et tout ça fait tourner la tête à l’international Tricolore Espoir. La menace de la Vieille Dame énerve également Rudi Garcia.

« Je pense que le match compliqué de Lucas Tousart est peut-être lié aux rumeurs. Je lui ai dit qu’elle (les rumeurs, ndlr) ne devait pas le perturber. Il n'a aucun intérêt à se prendre la tête pour autre chose que ça », a déclaré l’entraineur de l’Olympique Lyonnais, en conférence de presse.

Pour rappel, le joueur de 22 ans de Lyon a pris part à 26 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Soit 17 en Ligue 1, 6 en Ligue des Champions, 2 en Coupe de la Ligue et 1 en Coupe de France.

Rudi Garcia vote pour la suppression du mercato hivernal !

« Cette période de transfert (de janvier, ndlr) ne devrait même pas exister. C'est assez marrant comme période », a-t-il confié, visiblement irrité. « Je découvre des choses, alors qu’on n’en discute même pas. Personne ne m’a dit qu’on avait des propositions concrètes. J’espère qu’il n’y aura aucun départ. On a beaucoup de joueurs à l’infirmerie. Sportivement, on a besoin de tout le monde », a expliqué Rudi Garcia.

Outre Lucas Tousart harcelé par le Hertha Berlin, Moussa Dembélé est très courtisé par Chelsea en quête d'avant-centre. Or, le nouvel entraineur de l' OL a besoin de toute son équipe, afin de jouer sur les quatre tableaux où ils sont toujours en compétition. À savoir : Ligue des Champions (8e de finale contre la Juventus), Coupe de la Ligue (demi-finale contre le LOSC), Coupe de France (16e de finale face au FC Nantes) et évidemment en Ligue 1.