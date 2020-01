ASSE Mercato : Une première recrue pour Claude Puel

L’ ASSE tient sa première recrue de l’hiver. Il s’agit d’un attaquant de 25 ans. Sa signature a été officialisée, ce vendredi après-midi.

Kleyveens Hérelle rejoint l' ASSE pour six mois.

C’est fait, l’ ASSE a son premier renfort de ce mois de janvier. En quête de renfort offensif, les Verts ont enrôlé un avant-centre en provenance de l’US Avranches en National. La nouvelle recrue de l’AS Saint-Étienne est arrivée libre, après avoir rompu son contrat en décembre 2019. Dans un communiqué officiel, le club ligérien a annoncé la signature de Kleyveens Hérelle.

« Ce vendredi après-midi, Kleyveens Hérelle s'est engagé avec l'AS Saint-Étienne, jusqu’à la fin de la saison en cours », a informé l’ ASSE.

Il faut préciser que le néo-Stéphanois a été mis à l’essai avant d’être engagé. Un test satisfaisant à l’issue duquel « le staff de Sainté lui a proposé un contrat de six mois dans un premier temps. En effet, Kleyveens Hérelle va renforcer d’abord le groupe de National 2 de l’ ASSE. Et ce n’est qu’après l’évaluation de son potentiel et de sa progression que Claude Puel va prendre une décision définitive sur l’attaquant.

Kleyveens Hérelle n'est donc pas le remplaçant des indésirables Loïs Diony et Robert Beric qui sont sur le marché.

Kleyveens Hérelle se réjouit de sa signature à l’ ASSE.

Né à Ivry (Val-de-Marne), Kleyveens Hérelle a débuté sa carrière dans le club francilien avant de la poursuivre au CA Bastia (2016-2017), à l’AS Béziers (2017-2018) puis à l’US Avranches. Il se réjouit donc de pouvoir franchir un palier à l’AS Saint-Étienne.

« Signer un contrat à l'ASSE est une opportunité exceptionnelle. Je sais que j'ai six mois pour tout donner, travailler le plus possible, afin de prouver mes qualités et éventuellement continuer mon aventure au sein de cette institution du football français », a-t-il déclaré, après la signature de son bail.