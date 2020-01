Montpellier : Der Zakarian en pince pour un buteur ivoirien

Le Montpellier Hérault attend toujours son nouvel attaquant. En conférence de presse, Michel Der Zakarian n’a pas tari d’éloges pour un buteur ivoirien évoluant actuellement en Suisse.

Michel Der Zakarian s’emballe déjà pour un Ivoirien.

Petar Skuletic poussé vers la sortie, Michel Der Zakarian attend un nouvel attaquant cet hiver. Le coach de Montpellier ne cache plus son envie. Laurent Nicollin, l’avait d’ailleurs rassuré dans ce sens. Le président du MHSC avait annoncé un accord de principe avec un joueur sans dévoiler l’identité de celui-ci.

Si le prochain attaquant de Montpellier reste inconnu, il se pourrait que Michel Der Zakarian ait dévoilé son identité. En conférence de presse, le coach du MHSC a répondu aux récentes rumeurs sur l’intérêt du club de l’Hérault pour Roger Assalé. L’attaquant ivoirien évolue actuellement en Suisse du côté des Young Boys de Berne.

Direction Montpellier pour Roger Assalé ?

Devant les journalistes, Michel Der Zakarian a notamment confirmé l’intérêt du club pour le joueur. Il s’est d’ailleurs montré admiratif devant les qualités de l’Ivoirien. « C'est un petit gabarit, puissant qui a des qualités de dribble, de vitesse, capable de faire marquer et de marquer. On veut un attaquant. On serait très heureux qu'il nous rejoigne », a lâché le technicien arménien.

Roger Assalé a déjà disputé 23 matches cette saison pour 7 buts et 4 passes décisives. Recruté en 2017, l’attaquant de 26 ans est sous contrat avec le club suisse jusqu’en 2021. Selon France Bleu Hérault, son transfert devrait coûter entre 7 et 10 millions d’euros à Montpellier. Mais toujours selon la même source, la direction du club privilégierait un prêt avec option d’achat comme pour le gardien Geronimo Rulli.