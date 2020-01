Barça Mercato : Le sort de Valverde réglé, Xavi contacté

Alors qu’Ernesto Valverde traverse une situation délicate au FC Barcelone, la possibilité de voir Xavi Hernandez sur le banc catalan reste importante. Les dirigeants catalans auraient déjà approché l’ancien milieu de terrain en vue d’un retour en Catalogne.

FC Barcelone : Ernesto Valverde sur la sellette ?

Une nouvelle élimination qui pourrait couter cher à Ernesto Valverde. Mercredi dernier, le FC Barcelone s’est incliné (3-2) face à l’Atletico Madrid en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Pourtant, les Barcelonais menaient (2-1) à dix minutes de la fin de la rencontre. Coupables de largesses défensives, ils se sont fait renverser par une solide équipe madrilène. Une élimination au pied d’une finale qui place Ernesto Valverde sur un siège éjectable.

L’entraineur catalan est en effet tenu pour principal responsable de ce revers. Il est pointé du doigt pour la qualité du jeu déployé des Blaugranas et pour les résultats décevants. Le Barça a connu une seule victoire sur les cinq dernières rencontres disputées. Un bilan inquiétant pour l’équipe catalane.

Alors forcément, une idée émerge de l’esprit du président catalan Josep Maria Bartomeu, conscient de la gravité de la situation. La direction pense désormais à la succession du tacticien espagnol.

Xavi Hernandez, le prochain coach du FC Barcelone ?

Pour l’instant, Ernesto Valverde arrive en fin de contrat en juin prochain et ne devrait pas prolonger avec le FC Barcelone. Pour le remplacer, les dirigeants catalans auraient déjà pris contact ce vendredi avec un ancien de la maison, Xavi Hernandez. Selon les informations du journal AS, une délégation du FC Barcelone serait actuellement au Qatar et aurait entamé les discussions avec l’ancien milieu de terrain en vue de lui confier les rênes de l’équipe première à l’issue de la saison.

Actuel entraineur d’Al Sadd au Qatar, Xavi Hernandez pourrait faire son retour au FC Barcelone d’ici l’été prochain.