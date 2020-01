SRFC- OM: Kévin Strootman dit tout et refuse de quitter Marseille

Kévin Strootman a été le sauveur de l’ OM vendredi soir face au Stade Rennais FC (0-1). Après la rencontre le joueur de l’ Olympique de Marseille a été interrogé sur plusieurs sujets, y compris sur son avenir.

La performance de l’ OM, une bouée de sauvetage pour Strootman

Pour la 20e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a défié le Stade Rennais sur sa pelouse. Si les Phocéens ont été féroces dans cette partie, Rennes non plus n’a rien lâché. Mais au finale, un homme, Kévin Strootman a rendu la victoire à l’ OM avec son décisif but à la 84e minute du match. Le spécialiste des coups de pieds arrêtés, Dimitri Payet a exécuté un coup franc près de la surface de réparation. Le ballon a trouvé le poteau, mais il a été repris aussitôt expédié d’une puissante frappe de Strootman dans les buts de Christ-Emmanuel.

Interrogé en fin de match sur la prestation de Dimitri Payet, l’homme par qui est venu le but, Strootman a expliqué que tout le monde sait combien le Réunionnais est un joueur « très fort, avec beaucoup de qualités. » D’après lui, Payet « démontre à l'entraînement » tout ce talent que le public découvre lors des matchs. Contre Rennes, il a fait un énorme match, d’après l’unique buteur de la soirée. « C'est le meilleur joueur en France. », affirme même encore Strootman.

Le milieu de terrain qui vient de lancer sa saison avec à Rennes n’a pas échappé à la question sur son avenir. Il a plutôt semblé soucieux de ne rien ajouter à la polémique déjà ambiante dans la presse, à savoir son nécessaire départ qui permettrait à l’ OM de recruter.

Mercato : Kévin Strootman refuse d’évoquer son avenir ?

"Je ne dois pas répondre à ça », coup tout sec le milieu de terrain néerlandais, avant de lancer « Vous écrivez des choses dans les journaux, et je ne dis rien. Je ne sais pas si l'entraîneur ou les dirigeants donnent des interviews à ce sujet, mais moi je ne dis rien ».

Même s’il refuse de se prononcer sur la question de son avenir, il livre malgré lui le fond de sa pensée : « J’ai encore un contrat de trois ans et demi. J'ai signé ici pour rester et pour jouer, pas pour autre chose."