Stade Rennais - OM (0-1) : Julien Stéphan digère très mal la défaite

Le Stade Rennais a été battu par l’ OM (0-1) vendredi en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. L’entraîneur rennais Julien Stéphan semble croire que la défaite de ses hommes n’est pas vraiment méritée.

Stade Rennais : Julien Stéphan pas convaincu par la victoire de l’ OM ?

Le Stade Rennais et l’ OM ont livré un spectacle digne d’un match du haut du tableau. Dans une rencontre âprement disputée, Bretons et Olympiens n’ont rien voulu lâché les uns aux autres.

Mais à la 84e minute, Kevin Strootman a fait la différence en inscrivant l’unique but de la rencontre. Le Néerlandais a repris victorieusement un coup franc de Dimitri Payet qui avait ricoché sur le poteau d' Edouard Mendy.

Une victoire qui permet à l’ Olympique de Marseille de creuser l’écart de 8 points avec le club rennais, son poursuivant direct, qui a tout de même un match en moins contre le Nîmes Olympique.

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur breton a déclaré ne pas savoir si la défaite de ses joueurs était méritée. Julien Stéphan s’est appuyé sur la seconde partie de jeu où, selon lui, l'écurie bretonne avait « clairement pris l'ascendant sur cette équipe marseillaise ».

Pour le technicien français, l’ OM a gagné non pas pour avoir dominé les Rennais, mais pour avoir été « le plus efficace ». Or « ça fait deux rencontres » que le club breton « a des occasions », mais il « n'arrive pas à les concrétiser ». Mais les Marseillais ont possédé le ballon « sans qu'ils se créent d'occasion, si ce n'est l'occasion suite au corner ».

Un manque d’efficacité qui met le club breton « à la merci de la moindre opportunité adverse ». C’est ce que Julien Stéphan dit « regretter sur cette deuxième mi-temps ». Il estime que ces joueurs ont « certainement manqué d'expérience et de malice pour pouvoir faire basculer les choses » en leur faveur.

Abordant ensuite le coup franc qui aurait pu valoir penalty pour le Stade Rennais, Julien Stéphan a dit ne pas savoir « s'il y a ou pas pénalty, mais si c'est dans le sens inverse, est-ce que c'est sifflé pareil ? ». Donc, pas convaincu par la victoire de l’ OM, Julien Stéphan est « déçu » par la défaite du Stade Rennais.

Le coach du club breton déterminé pour la suite de la saison ?

Julien Stéphan « peut épiloguer de toutes les manières » sur la rencontre. Mais « à la fin Marseille a gagné » et a désormais 8 points d’avance sur le Stade Rennais. Il faudrait pourtant se garder de croire que le technicien français jette l'éponge car « c'est loin d'être terminé ». Il rappelle que le « championnat est long » et prévient que son équipe « a encore de l'espoir ».

Enfin, Julien Stéphan est convaincu qu’ avec « ce type de performance, notamment en deuxième mi-temps », l’écurie rennaise « sera en capacité de poser des problèmes à de nombreuses équipes ». Mais « à condition de retrouver l'efficacité nécessaire et de remarquer des buts ».