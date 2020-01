Mercato Brescia: Sandro Tonali plus proche de la Juve que du PSG

Annoncé comme cible du PSG, Sandro Tonali plus proche de la Juve que du PSG ? C’est la question que pose l’information de Calciomercato. Le média italien retrace les mouvements autour du milieu de terrain.

Le milieu de terrain lodigiano Sandro Tonali est une pépite à la Marco Verratti. Il a rapidement attiré l’attention des plus grands clubs d’Europe. Surtout ceux de Serie A qui n’ont toujours pas digéré l’arrivée de « Petit Hibou » dans le Championnat de France, au Paris Saint-Germain, contre 12 petits millions d’euros. Du coup, dès que le PSG est annoncé sur une cible italienne, c’est tous les géants de ce football qui se positionnent pour lui faire barrage.

C’est le cas sur le dossier Sandro Tonali qui a marqué 6 buts en 72 matchs toutes compétitions confondues avec Brescia Calcio. Et deux ténors italiens tiennent la corde cette fois. On parle de la Juve et de l’ Inter Milan, même si le premier semble en meilleure position pour conclure l’affaire que le second.

Les dirigeants de la Juventus Turin auraient lancé les hostilités en quadrillant cette piste. Une stratégie pour obtenir son transfert à moindres frais aurait été mise en place. Aussi, une offre incluant un autre joueur en fin de contrat serait envisagée dans le deal. D’un autre côté, un achat avec prêt de la pépite à Brescia jusqu’à la fin de la saison devient une possibilité.

Que peut le PSG dans le dossier Sandro Tonali ?

18e au classement de Serie A, Brescia Calcio est un des possibles clubs relégables cette saison puisqu’il n’a que 14 points à son compteur en 18 matchs, soit 2 points de plus que le dernier SPAL sans compter le fait qu’il a le même nombre d’unités que Genoa. La valeur marchande de Sandro Tonali est de 30 millions d’euros et il ne perçoit qu’un million d’euros de salaire par saison. En l’état, on peut considérer Sandro Tonali plus proche de la Juve que du PSG puisque comme le club de la capitale française, les Turinois peuvent aisément payer les frais de son transfert.

Il ne faut pas écarter le fait que le joueur aurait une préférence pour la poursuite de sa carrière en Italie plutôt qu’en Ligue 1 Conforama ou dans un autre championnat européen.