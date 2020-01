OGC Nice : Patrick Vieira désigne le meilleur coach de Ligue 1

Relativement jeune dans la profession après un passé de joueur rempli de succès et de trophées, Patrick Vieira n'hésite pas à s'inspirer de certains de ses collègues de profession. Et l'entraîneur de l'OGC Nice apprécie particulièrement le travail réalisé actuellement par un coach de Ligue 1...

Patrick Vieira encense un de ses collègues

Passé par les équipes de jeunes de Manchester City puis par le New York City FC en Major League Soccer, Patrick Vieira vit, depuis maintenant un an et demi et son arrivée à l'OGC Nice, sa véritable première expérience au très haut niveau en tant qu'entraîneur principal.

Convaincant la saison dernière avec une septième place décrochée en Ligue 1, le champion du monde 1998 avait su parfaitement exploiter les qualités de son effectif et comptait bien sur cette deuxième saison dans le club azuréen pour confirmer ses qualités de technicien et de manager.

Mais tout est plus compliqué cette année pour Patrick Vieira, qui a dû affronter au début de l'automne, les premières critiques après des résultats en dents de scie. Bien mieux avec son club à la fin de l'année 2019, l'entraîneur de l'OGCN a su redresser la situation et espère dorénavant mener Nice vers les premières places du classement lors de la deuxième partie de saison.

Très curieux de ce que peuvent faire ses collègues de profession, Patrick Vieira n'a pas hésité à mettre en avant un entraîneur de Ligue 1 dans une récente interview donnée à L'Equipe.

"Le meilleur entraîneur de Ligue 1 ? J'aime beaucoup ce que propose Paulo Sousa à Bordeaux. Sur sa défense à trois, son aspect offensif, l'organisation au milieu, ses joueurs entre les lignes, la façon dont ils attaquent l'espace, il y a des choses très intéressantes", explique le technicien azuréen.

Pour le premier match de Championnat de l'année 2020, ce n'est pas à Paulo Sousa mais à Stéphane Moulin que Patrick Vieira sera opposé, Nice se déplaçant à Angers ce samedi soir.