Mercato Chelsea : Frank Lampard ouvre la porte à Olivier Giroud

L’entraîneur de Chelsea FC, Frank Lampard n’est plus opposé au départ d’ Olivier Giroud, pisté en Ligue 1 par l’ OL et l’ OM ce mercato hivernal. Le coach du club londonien a affirmé que même si aucune décision n’est encore arrêtée, l’ancien Montpelliérain peut quitter les Blues dans les prochains jours.

Mercato Chelsea : Olivier Giroud, les blues lâche du lest

Olivier Giroud pourrait partir de Chelsea si ses prétendants se montrent plus concrets avec une offre à son club. Le buteur dépité par son manque de temps de jeu envisage un départ ce mercato hivernal. Et les clubs intéressés par ses services sont de partout en Europe. L’ Olympique Lyonnais et son rival l’ Olympique de Marseille seraient en plein accrochage sur le dossier. Même si les Phocéens attendent, selon les rumeurs, un départ de Kevin Strootman avant de recruter, André Villas-Boas et son pote Andoni Zubizarreta pousseraient leurs pions en sourdine pour l’avoir.

En Serie A italienne, l’intérêt de l’ Inter Milan est aussi évoqué pour le buteur français. Bien que cette piste soit privilégiée par l’intéressé lui-même, son club lui, n’a encore pris aucune décision. Mais on sait de Frank Lampard qu’il n’y aura pas d’opposition systématique à des négociations pour son départ. Toutes les parties doivent juste s’accorder sur les conditions du transfert de Giroud.

Pourquoi Lampard ouvre-t-il la porte à Olivier Giroud ?

L’entraîneur des Blues a déclaré à ce propos face aux médias : « Si toutes les parties sont d’accord, nous examinerons s’il peut quitter le club. » Il n’a toutefois pas manqué de préciser : « Mais aucune décision n’a encore été prise .»

Frank Lampard accepte de perdre Olivier Giroud dans les prochains jours parce qu’il sait, comme depuis le début de la saison, qu’il ne lui accordera pas plus de temps de jeu. Retenir un joueur qui a la possibilité de se relancer ailleurs n’étant pas une bonne idée pour l’ambiance dans le vestiaire d’un club, le coach de Chelsea, qui arpentait lui-même les terrains de football il y a peu, cherche à éviter des mouvements d’humeurs au sein de son groupe. Il espère pour ce faire que la direction de Chelsea s’y retrouvera rapidement dans les négociations pour le départ du champion du monde.