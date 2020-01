AS Monaco Mercato : Chelsea, Tiémoué Bakayoko fixé sur son avenir

Tiémoué Bakayoko est venu à l’AS Monaco en prêt de Chelsea. Néanmoins, il n’est pas dans l’expectative. Il sait déjà ce qu’il veut pour son avenir.

Tiémoué Bakayoko est-il parti pour rester à l'AS Monaco ?

Tiémoué Bakayoko a été transféré par l’AS Monaco à Chelsea, après le titre de champion de France 2016-2017. Mais deux saisons plus tard, et un prêt non concluant au Milan AC, il est revenu à la case départ. Toujours prêté par les Blues, l'été dernier. Remis en selle par Leonardo Jardim, il a retrouvé du temps de jeu dans la Principauté.

Mieux, il est désormais l’un des cadres de l’équipe avec les anciens champions qui sont encore sur le Rocher. Notamment Kamil Glik, Jemerson et Daniel Subasic. Après une demi-saison plus ou moins moyenne avec l’AS Monaco (7e de Ligue 1), Tiémoué Bakayoko s’est livré sur son avenir. Son rêve ? S’attacher longtemps à un club.

« Je cherche la stabilité. Faire toute ta carrière dans un club, c'est la meilleure voie », a déclaré le milieu de terrain, dans un entretien avec L’Équipe. Sous contrat avec Chelsea jusqu’à juin 2022, le joueur de 25 ans n’écarte pas la possibilité de rester à Monaco. « J'aime vraiment l'ASM, elle reste une option très importante pour moi », a-t-il lâché.

Frank Lampard ne compte pas sur Tiémoué Bakayoko à Chelsea

Ne rentrant pas dans les plans de Frank Lampard, Tiémoué Bakayoko est en effet prêté aux Monégasques avec une option d’achat. Si le nouvel entraineur du club Princier, Robert Moreno le désire, les dirigeants pourraient bien lever l’option d’achat. En tout cas, ils en ont les moyens.

Il faut rappeler que le Tricolore avait été transféré à Chelsea contre un gros chèque estimé à 45 M€. Prêté aux Rossoneri lors de la saison 2018-2019, il n’a pas convaincu le coach d’alors, Gennaro Gattuso. Le club lombard l’a laissé repartir à Londres. Et s’en est suivi son prêt, à Monaco.

Natif de Paris, Tiémoué Bakayoko a fini par un clin d’oeil au club de la capitale. « Paris est un très grand club, beaucoup de gens aimeraient jouer au PSG », a-t-il glissé. Pour mémoire, il avait chambré le club de Nasser Al-Khelaïfi en 2017.

« Je ne peux pas quitter Monaco pour aller au Paris SG. C'est impossible. Parce que je viens de finir champion devant Paris », avait-il glissé, répondant à la question sur un possible transfert chez les Rouge et Bleu.