LOSC : Christophe Galtier met la pression sur Luiz Araujo !

Après avoir obtenu ses qualifications pour les 16èmes de finale de la Coupe de France et les demi-finales de la Coupe de la Ligue, le LOSC se prépare désormais à affronter Dijon en Ligue 1. Décisif depuis la reprise, Luiz Araujo pourrait bien de nouveau être titularisé par Christophe Galtier.

Luiz Araujo profite des blessures de ses concurrents

Le LOSC aura la pression dimanche après-midi au moment de débuter sa rencontre du côté du stade Gaston-Gérard de Dijon. Avec désormais dix longueurs de retard sur l'Olympique de Marseille suite à la victoire des Marseillais à Rennes vendredi soir (voir les notes des joueurs ici), les Nordistes doivent absolument s'imposer en terre bourguignonne s'ils ne veulent pas compromettre d'ores et déjà leurs chances de finir deuxième de Ligue 1 à la fin de la saison.

Qualifiée dans les deux coupes nationales mais peu convaincante sur le plan de la qualité du jeu, l'équipe de Christophe Galtier a heureusement pu compter sur son homme en forme de ce début d'année, le Brésilien Luiz Araujo.

Profitant de la grave blessure de Yusuf Yazici et des petits soucis physiques connus par Jonathan Ikoné, le gaucher du LOSC avait été aligné d'entrée par Christophe Galtier contre Raon-l'Étape en Coupe de France et Amiens en Coupe de la Ligue, et avait su se montrer décisif lors de ces deux rencontres en inscrivant à chaque fois un but.

Christophe Galtier compte sur Luiz Araujo

Mais le joueur recruté 10,5 millions d'euros à Sao Paulo en juillet 2017 pourra-t-il également s'exprimer en Ligue 1 ? Il semblerait que oui selon les propos tenus par Christophe Galtier en conférence de presse, celui-ci mettant même un petit coup de pression à son milieu offensif.

"J'ai parlé avec mes dirigeants lorsqu'on a appris l'indisponibilité de Yusuf Yazici pour savoir si nous devions chercher quelqu'un. La seule réflexion était de savoir si Timothy Weah serait opérationnel pour l'équipe. J'ai donc parlé avec Luiz Araujo, qui a une opportunité. Luiz Araujo peut jouer à tous les postes. Il doit être performant sur le terrain. La concurrence est là, c'est à lui de saisir les opportunités. Il est bien sur ce début d'année."

Jonathan Ikoné devant faire son retour, c'est Jonathan Bamba - toujours très en-dessous de son niveau de la saison dernière - qui pourrait donc faire les frais de la forme de Luiz Araujo.