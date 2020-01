OL Mercato : Ça y est, Juninho tient enfin sa première recrue

Léger ouf de soulagement pour Juninho. Alors que l’attente commençait à être longue du côté de Lyon, l’ OL vient de signer un jeune gardien de but prometteur.

L' OL tient une première signature.

Enfin une bonne nouvelle pour l’ OL. Jusqu’ici, Lyon essuyait de nombreux échecs sur le marché des transferts. Juninho doit absolument renforcer l’effectif de Rudi Garcia suite aux nombreuses blessures des joueurs et après la mauvaise première partie de saison. C’est désormais chose faite.

L’ OL a pioché chez un concurrent en Ligue 1 pour s’offrir sa première signature hivernale. Il s’agit de Boris Essele. Le Camerounais est l’actuel 3e gardien de but d’Amiens. D’après les informations de L’Equipe, le portier qui fêtera ses 20 ans le 25 janvier prochain s’est engagé pour quatre saisons avec Lyon. Il avait rejoint Amiens l’été dernier en provenance du Cameroun.

D'autres recrues attendues à Lyon

Selon L’Equipe, Boris Essele va d’abord évoluer avec la réserve de l’ OL. Le Roumain Ciprian Tatarusanu et Anthony Racioppi sont déjà les remplaçants de l’indéboulonnable Anthony Lopes. Si le montant du transfert n’a pas été dévoilé, le quotidien sportif révèle que le gardien camerounais ne rejoindra les Gones que l’été prochain. Il va donc terminer la saison avec l’actuel 18e de Ligue 1.

Malgré la signature de Boris Essele, on peut dire que Juninho n’a pas encore de renfort pour cet hiver. Le recrutement d’Essele s’inscrit davantage dans la durée vu qu’il ne viendra qu’en été et jouera avec la réserve. Or Lyon est quelque peu dans l’urgence. Le club rhodanien est engagé en Ligue des champions et dans les deux coupes nationales.

De même, il importe pour les Gones de finir dans les trois premiers du championnat pour jouer encore la C1 la saison prochaine.