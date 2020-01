OM : Les Phocéens ne s’enflamment pas après le Stade Rennais

L’ OM est allé battre le Stade Rennais (1-0) vendredi en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Un pas décisif pour l’ Olympique de Marseille vers la qualification en Ligue des champions ?

OM : les joueurs gardent la tête froide malgré la victoire contre le Stade Rennais

Le match entre le Stade Rennais et l’ OM (0-1) était l’affiche de la 20e journée de Ligue 1. Une rencontre au sommet entre le 3e et le 2e du championnat. Alors que 5 points séparaient les deux formations, ce sont maintenant 8 points qui les séparent, le club olympien ayant creusé l’écart.

Les Bretons ont un match en retard contre le Nîmes Olympique certes. Mais en les battant, l’ OM a sans aucun doute envoyé un signal très fort : sa volonté de se qualifier en Ligue des champions en fin de saison. Dans leurs déclarations d’après-match relayés par RMC Sport, des joueurs ne laissent pas forcément apparaître cet objectif. Autrement dit, les Olympiens souhaitent ne pas s’enflammer malgré leur belle série depuis la défaite contre le PSG et leur solide 2e place.

Pour Valentin Rongier, « les feux sont au vert mais il ne faut pas s'enflammer ». Car « il reste encore beaucoup de matchs ».

Selon Steve Mandanda, il est impossible de « se cacher quand on est 2e à ce moment de la saison ». Mais l’ Olympique de Marseille « veut faire preuve d’humilité » et doit « garder cet état d’esprit ». Car « ça va très vite » et « il suffit d’une mauvaise série pour que des équipes recollent ». Alors, l’écurie phocéenne « ne se prend pas la tête ».

Enfin, auteur du but contre le Stade Rennais, Kevin Strootman se félicite d’avoir « gagné contre un concurrent direct ». Ce qui « est très important ». Mais l’ Olympique de Marseille « doit regarder match après match » et « ne doit pas regarder la Ligue des champions ».