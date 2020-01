PSG : Comment Thomas Tuchel a obtenu l’accord de Neymar

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel a obtenu de Neymar un accord qui engage le brésilien dans le bon fonctionnement du onze du Paris Saint-Germain. Alors qu’il semblait peu enclin à aligner toute son armada offensive dans le même match, les joueurs, Neymar en particulier, ont pris un engagement qui a changé la méthode Tuchel.

Comment Neymar a changé les plans de Thomas Tuchel ?

En effet, les attaquant du Paris Saint-Germain avait la mauvaise habitude d’abandonner les taches défensives de leur équipe aux seuls milieux de terrains et aux défenseurs. Cette habitude explique par exemple la mauvaise performance du PSG face au Real Madrid (2-2) en Ligue des Champions, mais aussi la prestation moyenne du groupe parisien face au FC Nantes (2-0) le 4 décembre passé ou à Montpellier 3 jours plus tard.

Sachant qu’il y avait des choses à revoir, L’Équipe apprend que Thomas Tuchel avait rassemblé ses joueurs pour une séance de vérité. Après ses observations, il aurait interrogé ses protégés sur le système de jeu de leur préférence. Et à sa surprise générale, ils ont opté pour le 4-4-2 qui fait l’actuel bonheur du PSG.

Mais avant d’en arriver à cette composition, Thomas Tuchel aurait demandé aux joueurs de s’engager sur des efforts, qu’ils sont prêts à faire pour permettre cette composition qui semble aujourd’hui convenir à Mauro Icardi (meilleur buteur de l’équipe), Kylian Mbappé, Neymar ou encore Angel Di Maria. Le brésilien Neymar aurait alors pris la parole pour promettre à Thomas Tuchel que ses coéquipiers et lui participeraient désormais plus que d’habitude aux taches défensives.

L'engagement des joueurs qui a tout changé au PSG

Depuis, le bonheur est sur le rectangle vert puisque les buteurs parisiens malmènent de nouveau du début à la fin les défenses adverses qu’ils croisent. Le résultat est plus parlant depuis le match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain contre Galatasaray (5-0), Saint-Étienne (0-4), Le Mans (1-4), Amiens SC (4-1) ou encore 6-1 infligé à l’ Asse dernièrement en Coupe de la Ligue.

Les deux confrontations à venir entre le PSG et l’ As Monaco les 12 et 15 janvier seront des occasions pour Neymar et ses coéquipiers de confirmer leur nouvelle entente.