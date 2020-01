Bordeaux - OL : Rémi Oudin apte, Tousart dans le groupe de Lyon.

L’ OL reprend la Ligue 1, ce samedi (17h30), contre les Girondins à Bordeaux. À cette occasion, Rudi Garcia a convoqué 19 joueurs. Évidemment, sans les 5 blessés graves. Paulo Sousa a quant à lui fait appel à la recrue Rémi Oudin, dont le transfert a été homologué.

L' OL et Bordeaux dans la même situation compliquée !

C’est la reprise en Ligue 1 pour l’ OL, ce samedi 11 janvier. En lever de rideau de la 20e journée, l’ OM a infligé une courte défaite au Stade Rennais (1-0) en Bretagne, vendredi soir. Distancés par Marseille de 15 points désormais, Rudi Garcia et son équipe ont à coeur de refaire leur retard.

Pour ce faire, ils ont impérativement besoin de démarrer la phase retour du championnat par une victoire. Une tâche qui s’annonce compliquée contre les Girondins de Bordeaux également mal classés. L’ OL a terminé la première moitié de la saison à la 12e place, juste devant les Girondins (13es).

Cependant, les deux équipes comptent le même nombre de points (26 chacun). À l’image des Lyonnais, les Bordelais ont évidemment besoin de prendre des points pour commencer. Et pour se donner les moyens de remonter rapidement la pente, le club au scapulaire a recruté Rémi Oudin à Reims, jeudi. L’attaquant de 23 ans est même qualifié pour affronter l’ OL.

L' OL toujours sans renforts avant d'affronter Bordeaux !

Quant à l’équipe de Rudi Garcia, elle n’a toujours pas enregistré de renforts. Elle est pourtant fortement diminuée, à cause des nombreux blessés. Léo Dubois (lésion méniscale du genou gauche), Youssouf Koné (entorse à la cheville), Memphis Depay (rupture du ligament croisé au genou gauche) et Jef Reine-Adélaïde (rupture du ligament croisé au genou droit) sont tous opérés et indisponibles.

Pire, l’Olympique Lyonnais pourrait perdre Lucas Tousart très courtisé par le Hertha Berlin cet hiver. En attendant, le coach des Gones a choisi ses hommes pour le déplacement à Bordeaux. Et le milieu défensif est bien dans le groupe. Tout comme Moussa Dembélé que Chelsea lorgne et Marcelo annoncé sur le départ. Rudi Garcia enregistre aussi le retour de blessure du polyvalent arrière latéral gauche, Fernando Marçal.

Le groupe de l’ OL contre Bordeaux : Lopes, Tatarusanu - Rafael, Tete, Marcelo, Denayer, Andersen, Marçal - Tousart, T. Mendes, Caqueret, Aouar, J. Lucas - Terrier, B. Traoré, Cornet, M. Dembélé, Cherki, Gouiri.

Le groupe de Bordeaux contre l’ OL : Costil, Poussin - Mexer, Pablo, Benito, Koscielny, Sabaly, Jovanovic - Otavio, Tchouameni, Adli, Basic, Aït-Bennasser - Briand, De Préville, Kalu, Hwang, Maja, Oudin.