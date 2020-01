ASSE Mercato : Une deuxième piste en Belgique pour Loïs Diony ?

Après le FC Bruges, un autre club belge s’intéresserait au profil de l’attaquant de l’ ASSE, notamment Loïs Diony. Ce dernier est en grande difficulté à Saint-Étienne. Et le club ligérien a décidé de se séparer de lui cet hiver.

ASSE : Une porte de sortie pour Loïs Diony en Jupiler Pro League ?

Cette semaine, Foot Mercato a fait écho de l’intérêt du FC Bruges pour Loïs Diony. Ce dernier est indésirable à l’ ASSE. Du coup, il a été mis sur le marché des transferts cet hiver. En plus de l’actuel leader du championnat belge, un autre club de la Jupiler Pro League se serait mis sur les rangs pour tenter de recruter l’attaquant de l’AS Saint-Étienne.

D’après les révélations de RMC Sport, son profil plait au Royal Sporting Club Anderlecht. Classé 9e en Belgique, le club de Sami Nasri n’a inscrit que 24 buts en 21 journées de championnat. Du coup, les Mauves cherchent à se renforcer offensivement, afin de tenter de redresser la barre. La source apprend ainsi qu’ils ont noué les premiers contacts avec l’ ASSE pour Loïs Diony.

Loïs Diony en grande difficulté à l' ASSE depuis son arrivée au club !

Concernant ce dernier, le staff technique des Verts ne compte pas sur lui. Titularisé 3 fois par Claude Puel (9e, 15e et 17e journées), il n’a pas été capable de saisir sa chance. Cet exercice 2019-2020, l’avant-centre de 27 ans a joué 5 matchs de Ligue 1 et un en Ligue Europa, mais il a marqué un seul but.

Loïs Diony n’a d’ailleurs jamais réussi à s’imposer au sein du club ligérien, depuis son transfert du Dijon FCO en juillet 2017. En 16 matchs disputés en Ligue 1, lors de ses six premiers mois à Sainté, il n'avait pas marqué le moindre but. Prêté à Bristol City (janvier à mai 2018), afin de se relancer, il avait encore été en panne sèche avec le club anglais de 2e division.

Il avait pourtant été recruté par l’ ASSE pour un montant estimé à 10 millions d'euros, bonus compris. En deux saisons et demie, le natif de Mont-de-Marsan a inscrit 6 buts en Ligue 1, sous les couleurs stéphanoises, en 43 rencontres, toutes compétions confondues. Lié à l’AS Saint-Étienne jusqu’en juin 2021, il vaut 3 M€ sur le marché des transferts, selon le site spécialisé Transfermarkt.