Stade rennais : Deux coups durs pour Stéphan après l’OM

Après la défaite du Stade rennais face à l’Olympique de Marseille (1-0) lors de la 20e journée de Ligue 1, Julien Stéphan vient de recevoir deux mauvaises nouvelles. L’entraineur rennais sera privé de deux joueurs clés.

Stade rennais : Julien Stéphan reçoit deux mauvaises nouvelles

Hier vendredi, le Stade rennais recevait l’Olympique de Marseille pour un choc du haut du tableau. Troisièmes de Ligue 1, les Rennais ont dominé leur adversaire olympien sans trouver le chemin des filets. Pire, ils se sont fait punir en toute fin de rencontre.

En effet, l’Olympique de Marseille s’est imposé (1-0) face au Stade rennais, grâce à un but de Kévin Strootman à la 84e minute. Une difficile défaite à digérer pour les Bretons. Et un succès à l’extérieur pour l’OM qui creuse l’écart avec les concurrents. Avec cette courte victoire, l’OM semble inarrêtable et poursuit une série de neuf rencontres sans défaite en championnat. Le club de Marseille consolide surtout sa deuxième place au classement avec 41 points.

Par ailleurs, Julien Stéphan vient de recevoir deux mauvaises nouvelles. L’entraineur du Stade rennais devra se passer des services de deux défenseurs.

Julien Stéphan privé de deux joueurs clés

Tous deux avertis lors de la défaite face à Marseille, Damien Da Silva et Hamari Traoré sont suspendus pour accumulation de cartons de jaune. Ils manqueront le match contre l’OGC Nice prévu le 24 janvier à l’Allianz Arena. Deux coups durs pour Julien Stéphan qui devra trouver des solutions pour son secteur défensif.

Le Stade rennais est provisoirement troisième de Ligue 1, avec un match en moins. Les Bretons devront se remettre la tête à l'endroit. Ils auront l'occasion de se rattraper dès cette semaine. Les Rouges et Noirs tenteront de s'imposer ce mercredi (17h) face à Nîmes Olympique.