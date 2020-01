Stade Rennais - OM (0-1) : Grosse accusation contre les Marseillais

Le Stade Rennais a été battu par l’ OM (0-1) vendredi en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Le capitaine rennais Damien da Silva estime que les Marseillais n’ont pas eu un comportement tout à fait sportif.

Excès d’engagement physique entre le Stade Rennais et l’ OM ?

Le match entre le Stade Rennais et l’ OM (0-1) a tenu toutes ses promesses. Les Rennais et les Marseillais se sont donnés à fond. Personne n'a économisé ses efforts. Les accrochages entre les différents adversaires ont souvent été rugueux. Comme le prouvent si bien les 7 cartons jaunes, dont 2 pour les Bretons et 5 pour les Phocéens, distribués par l’arbitre Benoît Millot.

Les Marseillais accusés d’avoir voulu blesser les Bretons

Interrogé après la rencontre, le capitaine du Stade Rennais Damien da Silva s’est plaint d'un excès d’engagement physique des joueurs de l’écurie olympienne. Le joueur de 31 ans a notamment déclaré qu’ « il y avait beaucoup d’agressivité parce que Marseille met beaucoup d’impact ».

C’est vrai que l’ Olympique de Marseille a été très physique. Mais on se méprendrait de croire que le défenseur central du Stade Rennais dénonçait simplement la débauche physique des Phocéens. Car pour Damien da Silva, il n’était pas question de simple engagement physique des Marseillais.

Sur TV Rennes, Il a accusé les Olympiens d’avoir joué avec l’intention de « blesser, faire mal à des joueurs importants » de l'écurie bretonne. Une intention à laquelle « a un moment donné, il faut répondre intelligemment ».