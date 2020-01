OM Mercato : Zubizarreta à fond sur une bonne opportunité ?

Il a beau retrouver un bon niveau cette saison, Jordan Amavi ne devrait pas empêcher l’ OM de lui trouver un concurrent cet hiver. Et justement les recruteurs de l’ Olympique de Marseille seraient aux trousses d’une bonne opportunité en Premier League.

Un latéral gauche d’Angleterre proposé à l’ OM ?

Plombé par des finances très réduites, l’ OM ne devrait pas recruter cet hiver. Mais les dirigeants olympiens n’hésiteraient pas en cas de bonnes opportunités. Et une de ces bonnes opportunités pourrait venir d’Angleterre pour concurrencer Jordan Amavi.

Selon Foot Mercato, West Ham aurait proposé son latéral gauche de 26 ans Arthur Masuaku aux recruteurs olympiens. Une proposition que le club phocéen n’aurait pas rejetée et qu’il étudierait même avec le plus grand sérieux. La piste aurait même été élevée au rang de priorité par Jacques-Henri Eyraud et son staff.

Le club phocéen déjà en difficulté pour Arthur Masuaku ?

Mais la proposition des Hammers serait loin d’être un cadeau. En effet, la formation londonienne est disposée à se séparer de l’international congolais (7 sélections). Elle ne lui a accordé que 11 matches toutes compétitions confondues cette saison. Mais les Hammers ne seraient pas prêts à le brader. Autrement dit, West Ham semble réclamer un prix inaccessible aux finances réduites de l’ OM.

Par ailleurs, présent dans la formation londonienne depuis 2016, Masuaku a un salaire made in Premier League, soit 200 000 euros par mois. Ce qui pourrait également refroidir l' OM dans son désir de signer l’ancien Valenciennois.