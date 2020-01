Mercato OL : Aulas clarifie tout pour Tousart et Dembélé !

Chaque jour qui passe invite les joueurs de l’ OL Lucas Tousart et Moussa Dembélé dans l’actualité mercato. Jean-Michel Aulas, le patron de club rhodanien a fait quelques précisions qui devraient permettre de faire le tri dans les différentes informations transferts sur ses joueurs.

Mercato OL: Lucas Tousart et Moussa Dembélé n'iront nulle part

La saison de l’ Olympique Lyonnais n’a pas vraiment démarré sous de meilleurs auspices. Le club pointe à la 6e place de Ligue 1 grâce à sa victoire de ce samedi à Bordeaux, dans le cadre de la 20e journée du Championnat de France. Avant le bon résultat (1-2) de ce samedi, l’ OL portait à la 12e place, ce qui n’est pas vraiment conforme aux ambitions qu'il avait affichées en début de saison.

Avec les blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde(le dernier vient d’entamer sa rééducation quand le néerlandais n’est pas annoncé de retour avant la fin de la saison), des jours sombres semblaient s’annoncer pour les Gones. Trouver des joueurs pour pallier les absences de ses deux joueurs est désormais la priorité de la direction de l’ OL. Sauf qu’entre temps, une rumeur de possibles départs de joueurs lyonnais émerge.

Sont concernés par cette rumeur Lucas Tousart et Moussa Dembélé, deux joueurs à forte valeur commerciale. Le souci est que Memphis Depay étant absent pour une longue durée, il devient illogique d’imaginer Lyon vendre un de ses attaquants à cette étape de la saison. C’est donc ce que Jean Michel Aulas, le Président Lyonnais a cherché à expliquer aux colporteurs de mauvaises nouvelles.

Pourquoi le président lyonnais ferme la porte ?

Il a déclaré à propos de ses joueurs : « Colporter un certain nombre d'informations qui ne sont pas avérées, que ce soit du côté de Lucas (Tousart) ou Moussa (Dembélé)… je vous ai dit qu'ils ne partiraient pas ». Voilà la fermeté affichée par le patron des Gones sur la situation de ses deux joueurs importants du groupe de Rudi Garcia.

« Ils ne partiront pas. Ce ne serait pas opportun alors qu'on cherche un certain nombre de joueurs », a fait savoir Jean-Michel Aulas avant de rajouter « On a vu Dembélé maîtriser son sujet (face à Bordeaux). Il aurait pu marquer encore plus. Mais on adore ce joueur qui apporte de l'efficacité. » Toujours d’après lui, l’attaquant français a « eu un petit passage à vide avant l'hiver », mais il va « remonter tranquillement » la pente.

Sa vente n’est donc pas d’actualité, pas plus que celle de Lucas Tousart.