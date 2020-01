Ex-ASSE : Jean-Louis Gasset vers une destination improbable ?

Libre depuis son départ de l’ ASSE à la fin de la saison dernière, Jean-Louis Gasset se sent prêt pour relever un nouveau défi. Le technicien français veut vivre de nouvelles émotions loin de l'Europe.

Jean-Louis Gasset dévoile son nouveau challenge

Censé revenir à l’ ASSE en octobre dernier, Jean-Louis Gasset n’a finalement pas effectué son retour le banc. Alors qu’il a laissé son adjoint Ghislain Printant prendre les rênes de l’équipe première, son successeur ne s’est pas montré à la hauteur. Les Verts nageaient dans les profondeurs du classement avant que Claude Puel ne remplace Ghislain Printant.

S’il n’a pas pu retrouver le banc de l’ ASSE, Jean-Louis Gasset compte bien reprendre du service. Mais l’ancien coach stéphanois ne semble plus tenter par une aventure dans l’Hexagone, voire en Europe. Le technicien français vise désormais un poste de sélectionneur, loin du Vieux Continent.

La CAN fait rêver Gasset

Dans un entretien à L’Equipe, Jean-Louis Gasset s’est dit intéressé par un challenge en Afrique. A 66 ans, l’ancien entraîneur de Saint-Etienne rêve de diriger une sélection africaine. Un souhait qu’il nourrit depuis l’âge de 50 ans. Au quotidien sportif, le technicien français a confié qu’il aimerait également rejoindre la lignée des « sorciers blancs ».

A ce propos, Jean-Louis Gasset a fait part de son envie de disputer la CAN, « un truc terrible à vivre ». Pour lui, « devenir sélectionneur offrirait le bon dosage, un bon compromis entre mon amour du football et ma famille ». Il juge qu’il n’y a pas assez de travail. Ce qui lui permettra d’être assez proche des siens. Reste plus qu’à se trouver un challenge intéressant en Afrique.