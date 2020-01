Bordeaux : Battu par l’ OL, Costil veut se venger sur l’ OM

Les Girondins de Bordeaux ont été battus par l’ OL (1-2) samedi lors de la 20e journée de Ligue 1. Après le match, Benoît Costil a remotivé ses coéquipiers. Le capitaine les a également prévenus qu’il ne fallait pas se louper contre l’ OM.

Bordeaux : Costil remotive ses coéquipiers après l’ OL

Les Girondins de Bordeaux ont perdu face à l’ OL (1-2). Les hommes de Paulo Sousa n’auront pourtant pas démérité. Après avoir ouvert le score du match par Jimmy Briand, les Bordelais ont été rattrapés par l’égalisation de Moussa Dembélé. Maxwel Cornet a marqué le 2e but de l’ Olympique Lyonnais.

Mais les Girondins n’avaient encore rien lâché. A une dizaine de minutes avant la fin de la rencontre, Laurent Koscielny a inscrit le second but bordelais. Hélas, ce but n’a pas été validé par la VAR pour une position de hors-jeu du défenseur central bordelais.

Benoît Costil a pris la parole dans les vestiaires. Une scène qui a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux. On y voit le gardien des Girondins de Bordeaux interdire à ses coéquipiers de « lâcher les bras ». Selon le capitaine girondin, il est « trop facile d’être bien et joyeux quand ça va bien ». Car « les vrais bonhommes, c’est dans les moments difficiles qu’on les voit » et « ils sont là pour aller poser leurs cou*lles sur le terrain le match d’après ».

Les Bordelais prévenus et contre une défaite face à l’ OM

Benoît Costil a ensuite rappelé le calendrier des Bordelais. Il a évoqué deux déplacements, à Pau puis à Nantes. Deux rendez-vous pour lesquels les Girondins n’ont déjà pas le droit de se louper.

Mais c’est surtout la réception de l’ OM que le portier a demandé à ses coéquipiers d’attendre de pied ferme. Car selon l’international français, « Marseille c’est le match de l’année ! » Et Benoît Costil de conclure : « Donc pas de doute, pas de psychose. Il faut faire mieux. »

Pour rappel, Bordeaux n’a pas perdu sur sa pelouse contre l’ OM depuis 1977.