PSG vs Monaco : Danger en perspective pour les monégasques

Ce dimanche, PSG vs Monaco s’affrontent dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 Conforama. Le club du Rocher court clairement un gros danger face aux hommes de Thomas Tuchel devenus méconnaissables depuis l’adoption du 4-4-2 comme nouveau système de jeu.

PSG vs Monaco : ça sent déjà mauvais pour les Monégasques

PSG vs Monaco est l’affiche du jour. Le Paris Saint-Germain reste sur de larges victoires avant la réception de l’As Monaco. Depuis que Thomas Tuchel aligne ensemble Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi, chaque action offensive de l’équipe de la capitale est une véritable boule de feu envoyée aux défenses adverses.

L’ As Monaco, 9e de Ligue 1 avec 28 points en 18 matchs, va devoir se surpasser pour résister aux Parisiens. Robert Moreno, le nouvel entraîneur du club, n’a pas encore recruté d’attaquants capables de bousculer véritablement la défense du PSG. Ils vont tout de même devoir se mesurer au meilleur club du championnat. Autant prévenir, Monaco pourrait passer une sale soirée.

On trouve présentement au sein de l’équipe du PSG 3 des 4 meilleurs joueurs d’Europe toutes compétitions confondues. Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Angel Di Maria font des choses incroyables cette saison. Il n’y a que Jadon Sancho du Borussia Dortmund qui fait tout aussi bien que les trois Franciliens.

PSG vs Monaco, quelle stratégie des Monégasques ?

Alors qu’il était considéré comme moins bien en Bundesliga cette saison, l’anglais Jadon Sancho répond à ses détracteurs sur la pelouse. Il a par exemple inscrit 9 buts en championnat, 1 en Super Coupe et il en a planté 2 autres en Ligue des Champions. Outre ce milieu de terrain, trois autres dangereux joueurs d’Europe se trouvent au Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé a par exemple inscrit 11 buts en Ligue 1, 2 en Coupe de la Ligue et 5 en Ligue des Champions. Comment l’ As Monaco va-t-il s’y prendre pour museler un tel joueur, surtout quand on sait que Angel Di Maria, deuxième meilleur passeur du championnat, pourra toujours servir Icardi ou Neymar. Icardi a marqué 9 buts en Ligue 1 Conforama, 5 en Ligue des Champions et 3 en Coupe.