PSG Mercato : 3 M €, gros couac pour la signature d'un titi parisien ?

Le PSG s’activerait en coulisses pour offrir un premier contrat professionnel à Adil Aouchiche. Mais le jeune milieu de terrain de Paris poserait de grandes exigences pour signer avec son club formateur.

Adil Aouchiche pose ses conditions pour signer pro au PSG.

Adil Aouchiche est l’un des nouveaux visages du PSG cette saison. Le jeune milieu de terrain a fait ses débuts avec le groupe professionnel sous les ordres de Thomas Tuchel. Visiblement satisfaite par les quelques prestations du jeune milieu de terrain, Le Parisien révèle que la direction du club de la capitale voudrait offrir un premier contrat professionnel à son prodige.

Sauf que comme l’indique Le Parisien, Adil Aouchiche voudrait des garanties avant de passer pro avec le PSG. De même, le journal francilien révèle que le joueur et son entourage exigent une prime à la signature de 3 millions d’euros. Un montant conséquent pour le jeune milieu de terrain que devrait tout même débourser Paris.

Foot Mercato révèle en effet que le PSG ne compte pas laisser le Real Madrid s’offrir sa pépite. Raison pour laquelle la direction de Paris devrait donc payer le montant demandé par Adil Aouchiche. Un risque, pourrait-on dire, tant la réussite au plus haut niveau d’Aouchiche reste encore une grande inconnue.

Réputé très actif sur le marché des transferts, le PSG laisse rarement de place aux jeunes de son centre de formation. Si ceux-ci disputent souvent quelques bribes de matches. Mais ces « titis » finissent par ne pas faire long feu dans la capitale. Les cas sont légion à ce sujet.

Christophe Nkunku a quitté le Paris Saint-Germain l’été dernier pour rejoindre Leipzig en Allemagne. Un transfert qui a tout de même rapporté 13 millions à Leonardo. Idem pour Moussa Diaby dont le départ au Bayer Leverkusen a permis d’empocher 15 millions au club de la capitale. Prêté la saison dernière au Celtic Glasgow, Thimothy Weah a fini par s’engager au LOSC contre 10 millions d’euros.

Un avenir à Paris pour Aouchiche ?

Avant eux, d’autres noms comme Moussa Dembélé aujourd’hui à l’OL ou encore Odsonne Edouard (Celtic Glasgow) ont quitté Paris très tôt pour s’imposer ailleurs. Aujourd’hui, on peut dire que les Presnel Kimpembe et Alphonse Areola (prêté au Real Madrid) apparaissent comme des exceptions. Adrien Rabiot aurait également pu en faire partie, mais son histoire à Paris a tourné à la lune de miel.

Concernant le portier français, il faut avouer qu'il n'a jamais été épargné par la concurrence. Que ce soit avec Gianluigi Buffon la saison dernière ou encore Kevin Trapp, Alphonse Aréola a dû batailler dans les cages parisiennes. Avec l'arrivée de Keylor Navas, on peut dire qu'il devra continuer pour s'imposer au poste de numéro un.

S’agissant d’Adil Aouchiche, le milieu veut s’imposer dans la capitale. Il prend pour exemple son aîné Kimpembe, dont il veut suivre les traces. « Presnel Kimpembe, qui a percé au PSG et joue en équipe de France, en est l’exemple. À moi de suivre ses traces », avait-il indiqué au Parisien début janvier. Il ne lui reste plus qu’à parapher son premier contrat et saisir sa chance quand Thomas Tuchel l’a lui accordera.

Âgé de 17 ans, Adil Aouchiche est devenu cette saison le plus jeune joueur a débuté une rencontre de Ligue 1 avec le PSG. C’était lors de la 4e journée de championnat et une victoire (2-0) contre Metz. Il comptabilise deux matches cette année avec l'équipe première. Le milieu de terrain a même déjà ouvert son compteur but avec son club formateur. C’était le 5 janvier dernier lors du match de Coupe de France contre Linas-Montlhéry (6-0).