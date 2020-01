OM : Les vérités de Courbis sur la saison de Marseille

L’ OM ne finit pas de séduire les observateurs. C’est au tour de Rolland Courbis de s’enflammer pour l’ Olympique de Marseille, qu’il voit finir sur le podium cette saison.

Rolland Courbis totalement fan de l’ OM

Cette saison, l’ OM est étincelant. Cela tombe sous le coup des sens. En revanche, on voit moins bien la joie et l’entente qui se dégagent des joueurs de l’écurie olympienne. Or c’est cette joie et cette union que Rolland Courbis a remarquées.

Sur les antennes de RMC Sport, l’ancien entraîneur phocéen assure voir « dans le comportement des joueurs sur le terrain, leur joie quand il y a un but… ». Rolland Courbis dit avoir également remarqué que quand les joueurs de l’ OM sortent du terrain, « aucun ne fait la gueule ».

Pour le consultant, l’ homme à la base de cette joie et de cette union des joueurs de l'écurie marseillaise, c’est l’entraîneur André Villas-Boas. Le Français trouve le technicien portugais « très sympa » et pense que « l'équipe est à son image ». Enfin, l’ Olympique de Marseille « vit bien ».

Courbis optimiste pour l’écurie phocéenne

Rolland Courbis sait que « c'est loin d'être terminé » parce que le championnat n’est qu’à mi-parcours. Mais il ne voit « pas pourquoi l'OM n'irait pas au bout cette saison », entendez finir sur le podium.

Il en veut pour preuve « le scénario du match contre Rennes avec le but de Strootman ». Selon l’ex-entraîneur français, « sincèrement, c'est un signe ».