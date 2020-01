OL : Après Bordeaux, Houssem Aouar se fixe un grand objectif

L’ OL a renversé Bordeaux (2-1) samedi lors de la 20e journée de Ligue 1. Après le match, Houssem Aouar a fait part de ses ambitions pour Lyon à la fin de la saison.

Houssem Aouar confiant pour la suite de la saison.

L’ OL a eu chaud samedi sur la pelouse de Bordeaux. Après une boulette de Joachim Andersen, Lyon s’en est remis à Maxwel Cornet et Moussa Dembélé pour reverser les Girondins. Houssem Aouar a notamment apprécié l’état d’esprit de ses coéquipiers.

Après le match, Houssem Aouar, capitaine du soir, a exprimé sa satisfaction suite à la performance de ses partenaires. Le milieu de terrain a salué la maîtrise collective de l’équipe, ce qui d’après le joueur de 21 ans a permis à l’ OL d’éviter de se faire surprendre en contre-attaque. Pour lui, Lyon mérite sa victoire et le score aurait pu même être plus large en faveur des Gones.

L'heure de la remontada pour l' OL ?

Conscient de la mauvaise première partie de saison de Lyon, Houssem Aouar adresse un message plein d’espoir aux supporters de l’ OL. « On a le même objectif, celui de ramener le club à sa place et de faire une grande deuxième partie de saison, en tout cas, on va bosser pour », a déclaré le crack lyonnais.

Douzième de Ligue 1 au coup d’envoi, l’ OL remonte provisoirement à la 6e place du championnat. Avec son nouveau succès contre Bordeaux, on peut dire que les Lyonnais sont prêts pour effacer leur première partie de saison. Il s’agit déjà de leur troisième victoire en autant de matches en 2020.