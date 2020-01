OM Mercato : Une destination XXL pour Isaac Lihadji ?

Après la rupture de ses négociations avec l’ OM, Isaac Lihadji est courtisé par le LOSC et le Borussia Dortmund. Mais aucun de ces deux prétendants ne semble en mesure de retenir les faveurs du prodige de l’ Olympique de Marseille.

OM mercato : du monde au portillon pour Lihadji ?

L’ OM ne discute plus avec Isaac Lihadji, jugé agaçant et pas du tout intéressé par la signature de son premier contrat professionnel. Une bonne décision des dirigeants marseillais aux yeux des clubs très désireux de signer le jeune ailier droit. Il s’agit notamment du LOSC et du Borussia Dortmund. Deux formations très à cheval sur le dossier.

Isaac Lihadji proche d’un cador d’europe ?

Mais ces deux clubs pourraient être recalés par le minot de l’ OM. Selon les informations divulguées par Calcio Mercato, la Juventus Turin se serait signalée pour offrir son premier contrat professionnel à Isaac Lihadji. Un prétendant, sans aucun doute plus prestigieux que les deux premiers, avec qui le joueur de 17 ans serait également heureux de signer.

Quel avenir pour le Marseillais avec la Juventus Turin ?

Passer du centre de formation de l’ OM au groupe professionnel de la Juventus Turin ? Ce serait incontestablement une prouesse remarquable pour Isaac Lihadji.

Mais le pur produit de la Commanderie croit-il pouvoir trouver son avenir avec la Vieille Dame ? Il n’a qu’à considérer le sort qui a été réservé à Moise Kean. Cela devrait permettre à la pépite olympienne de comprendre que la Juventus Turin n'est certainement pas le club où il ferait florès.