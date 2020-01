Stade Rennais - OM (0-1) : Ménès revient sur la victoire de Marseille

L’ OM est allé battre le Stade Rennais (1-0) vendredi en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Pierre Ménès a vu une victoire obtenue par l’ Olympique de Marseille au terme d'un match très engagé.

Stade Rennais-OM : un match âprement disputé ?

Comme il fallait s’y attendre, Pierre Ménès n’a pas manqué de donner son commentaire sur le match au sommet de Ligue 1 entre le Stade Rennais et l’ OM (0-1). Sur son blog, le journaliste de Canal+ estime que les Marseillais « ont vraiment subi la pression des Rennais, qui sont malheureusement trop justes en attaque pour concrétiser leurs belles situations ».

Mais l’ OM a pu inscrire l’unique but de la rencontre « sur un coup-franc de Payet sur le poteau bien repris par Strootman qui venait tout juste d’entrer ». Un but que les Olympiens ont obtenu et ensuite défendu en faisant « preuve de beaucoup de solidarité » et en proposant « un gros engagement physique ».

Un engagement physique qui a viré à l’excès par moments. Car Pierre Ménès a « quand même vu de très mauvais gestes ». C’est notamment « un tacle limite de Caleta-Car sur Del Castillo et une grosse semelle de Kamara sur Camavinga - dont la cheville n’était pas belle à voir après le match ».

Mais les Phocéens n’étaient pas les seuls coupables d'excès d’engagement physique. Car le célèbre confrère est aussi convaincu que « le tacle de Da Silva sur Lopez valait également carton rouge ».

Pierre Ménès optimiste pour le club phocéen

L’ OM vise clairement le podium final, voire la deuxième place, cette saison. Un objectif accessible aux hommes de Villas-Boas ?

Le consultant français semble répondre par l’affirmative, estimant qu’ « avec ce succès minimal dans ce choc de haut de tableau, l’OM est vraiment bien parti ».