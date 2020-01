PSG Mercato : Excellente nouvelle pour Lucas Paqueta

Leonardo cherche à faire venir Lucas Paqueta au PSG. Arrivée au Milan AC il y a juste un an, le milieu brésilien ne devrait pas faire long feu chez les Rossoneri.

Du nouveau dans le dossier Lucas Paqueta

Ancien joueur et dirigeant en Italie, Leonardo reste un grand amoureux de la Serie A. Le directeur sportif du PSG ne manque pas à ce sujet de cibles de l’autre côté des Alpes. Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Gaetano Castrovilli ou encore Lucas Paqueta sont autant de noms associés au club de la capitale depuis le retour du technicien brésilien à Paris l'été dernier.

S’agissant de Lucas Paqueta, une excellente nouvelle vient de tomber. Selon les dernières informations de Le 10 Sport, le milieu offensif du Milan AC n’est plus à son aise en Lombardie. Au point où le Brésilien n’exclut plus un départ. D’après le média, Leonardo devrait profiter de cette situation pour faire venir son jeune compatriote au PSG cet hiver. Il avait déjà réussi à le faire venir en Europe il y a un an lorsqu’il était encore chez les Rossoneri. La transaction s'était élevée à près de 39 millions d'euros.

Paqueta OK, quid de Thomas Tuchel ?

La venue de Paqueta à Paris pourrait s’avérer plus facile que prévu. Paris United annonce depuis samedi que le Brésilien et son agent, Eduardo Uram, donneraient la priorité au PSG. Reste maintenant à savoir si Thomas Tuchel sera disposé à accueillir le milieu de 22 ans. Paris United révélait il y a peu que le coach du Paris Saint-Germain n’était pas chaud pour une arrivée du Brésilien.

Le feuilleton Lucas Paqueta n’est pas donc encore proche de son épilogue.