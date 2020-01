OL Mercato : Magnifique ! un grand nom disposé à signer !

Dans le dur lors de la première partie de saison, l’ OL voudrait se renforcer cet hiver pour se relancer. Après avoir multiplié les pistes, l’ Olympique Lyonnais pourrait enfin boucler une recrue, et non des moindres.

OL mercato : un nom XXL bientôt enrôlé ?

L’ OL est allé s’imposer à Bordeaux (2-1) samedi lors de la 20e journée de Ligue 1. Une victoire qui a permis à l’ Olympique Lyonnais de passer de la 12e à la 6e place.

Mais ce bond extraordinaire dans le classement ne devrait pas tromper. Les absences de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaide pour cause de blessures devraient être comblées. Autrement dit, l’écurie lyonnaise a besoin de se renforcer cet hiver.

Les recruteurs lyonnais ont alors sondé plusieurs cibles, dont Steven Nzonzi, joueur de Galatasaray. Le milieu de terrain français pourrait apporter de la stabilité dans l’entrejeu des Gones.

Et l’ancien de l’ AS Rome n’écarte pas l’intérêt de l’ OL, qu’il tient pour « un très bon club », sur le plateau de Téléfoot. Un club avec lequelNzonzi est disposé à s’engager en fonction « de ce qui sera dit et du travail qui va être effectué… ». Mais le club rhodanien peut déjà être assuré que « tout est possible… »

Quel avenir pour Nzonzi avec Galatasaray ?

Sauf que Steven Nzonzi n’est pas un joueur libre. L’ex-milieu défensif du FC Séville est lié à Galatasaray. C’est dire si les dirigeants du club turc peuvent empêcher une signature avec l’ OL.

Mais Jean-Michel Aulas et son staff ne devraient pas s’inquiéter. Car Galatasaray ne semble pas vouloir retenir le champion du monde. Ce dernier a lui-même confié qu’un départ imminent de Turquie était « tout à fait possible ».