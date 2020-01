Barça Mercato : Ça sent le roussi pour Ernesto Valverde

Ernesto Valverde s’est retrouvé davantage fragilisé après la défaite du FC Barcelone contre l’Atlético en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Ses heures semblent désormais compter sur le banc du Barça.

Ernesto Valverde vers la sortie du Barça

La défaite du FC Barcelone contre l’Atlético Madrid jeudi en Super Coupe d’Espagne passe mal en Catalogne. Ernesto Valverde, le coach du Barça, se retrouve encore sur un fauteuil éjectable après ce nouveau revers. Son départ semble désormais plausible d’après la presse ibérique.

Selon le quotidien catalan Sport, Ernesto Valverde est attristé par tout ce qui se dit au sujet de son avenir. Surtout que comme le révèle le journal, le technicien espagnol n’a pas été réconforté par ses dirigeants entre temps. Ceux-ci seraient davantage intéressés par la succession de Valverde. Une réunion du conseil d’administration est même annoncée pour lundi.

Xavi de retour sur le banc du Barça ?

Cette rencontre s’annonce déterminante pour l’avenir d’Ernesto Valverde. D’autant plus que Xavi est de plus en plus présenté comme son successeur. L’ancien meneur de jeu du Barça avait d’ailleurs été approché par une délégation du FC Barcelone conduite par Oscar Grau et Eric Abidal. Comme le révélait Mundo Deportivo, cette mission avait mené au Qatar où entraîne l’ancien blaugrana, histoire de le sonder.

Depuis l’été dernier, Xavi effectue ses premiers pas en tant que coach. Des débuts assez réussis pour l’Espagnol sur le banc d’Al Sadd. Le club qatari est actuellement troisième du championnat et vient d’empocher son billet pour la finale de la Coupe du Qatar. Ces dernières heures, Muhammad Ghulam Al Balushia, le directeur sportif du club a même confirmé des négociations entre le coach espagnol et son ancienne équipe. Pas une bonne nouvelle pour Ernesto Valverde.