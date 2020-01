OM Mercato : Les vérités de Lopez sur le dossier Lihadji

L’ OM a décidé de retirer son offre de premier contrat professionnel à Isaac Lihadji. Interrogé sur les raisons de cette décision, le milieu de terrain de l’ Olympique de Marseille Maxime Lopez assure ne rien savoir de l’affaire.

OM mercato : Maxime Lopez ignore tout de l’affaire Lihadji

Maxime Lopez a accordé un entretien à Maritima. Le meneur de jeu de 22 ans n’a pas échappé à la question sur la rupture des négociations entre l’ OM et Isaac Lihadji. Rupture décidée par les dirigeants marseillais parce qu’agacés par les atermoiements du minot de 17 ans.

Invité à se prononcer sur cette affaire, le milieu de terrain assure que c’est « vraiment dur de répondre » parce qu’il ne sait « rien de ce qui s’est vraiment passé ». Il ne souhaite pas se prononcer sur une situation dont il n’est « pas au courant ». En revanche, Maxime Lopez sait qu' Isaac Lihadji « a du talent,… ». Un talent qui lui rappelle celui de Bilal Boutobba, avec qui Isaac Lihadji partage « le même style ». Quand il voit le minot jouer, Maxime Lopez voit « quelque chose de fort ».

Mais l’ancien pensionnaire du FC Burel insiste qu’il ne sait « rien de cette histoire » de rupture entre l’ OM et la pépite. Il ne connaît même pas les agents de Lihadji et ne sait « rien des négociations » avec l’ Olympique de Marseille. Comme tout le monde, Maxime Lopez n’est informé que par « ce qui se dit dans la presse ». Et « si la presse va dire que ce sont les agents d’Isaac qui font n’importe quoi, on va croire ça ».

Enfin, Maxime Lopez a « parlé quelques fois » à Isaac Lihadji et sait que ce dernier « est content à Marseille ». Mais il n’a « pas envie de juger » et « souhaite le meilleur ailleurs » au prodige en cas de départ de l' OM.