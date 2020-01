Asse : Toc toc on peut rentrer ? Non non vous êtes punis !

Un match à huis clos de l' Asse c’est comme une râpée sans sarasson ou sans salade, cela n’a pas de sens ! Tout cela parce que le peuple Vert a re-fêté le 14 juillet le 15 décembre ! Milachien, c’était pas méchant mes belets. On n'a rien jeté sur la pelouse, juste fait la fête et, cela fait du bien dans ce monde morose. On n'est pas des bazuts dans le Forez. Ils sont francs cons à la ligue et j’ai peur que cela finisse mal.

L' Asse qui tombe face aux Canaris, mais il était où Glaude Truelle ?

En tous les cas, aujourd’hui, on va tacher moyen de prendre 3 points pour souffler un « pneu » . Cela ferait du bien après la partie de tennis perdue mÉcredi au « Qatar sans Germaine ». 6 à 1, un set et match, on a ramassé, fouilla y’a de quoi broger !

Glaude Truelle a bien dit que le match le plus important était dimANche ben montrez-le les mâtrus !

Bon, "défais-toi", sers-toi un canon et "assois-toi" devant le poste ! Il le donne sur « Bin sport » comme dirait l’ancien !

Tiens, voilà du boudin lalala euh non tiens, voilà la compo de notre équipe. Premières questions en la voyant ; nous jouons sans « neuf » ? 4 2 3 1 avec Parc Walibi Khazri en pointe ? Cap'taine Perrin a encore le totem d’immunité ? T’emballes pas, on fait un point à la mi-temps.

Le point je vais le faire ! Les supporters ne sont pas dans les tribunes mais il y a des spectateurs sur le terrain. Des noms, des noms, … toute l’équipe est amorphe, pour qu’ils trempent le maillot il faudrait qu’il pleuve ! Quel est le projet de jeu ? Si! j’ai trouvé ; « je la touche, je la donne derrière et je baisse la tête » ! Vous êtes bien braves les mâtrus mais il va falloir vous bouger en 2ème mi-temps. 1 à 0 pour les canaris suite à une remise dans l’axe (pas le déo) "d'Honorat son contrat" niveau U7, bien aidé par les plots qui nous servent de défenseurs.

Purée c’est la mi-temps, mettez-moi sous morphine, servez-moi un canon et passez-moi le dernier disque "d’Arielle Troudebasle » cela va me calmer !

Asse 0 Canaris 2 : le bateau coule

Et bien nous sommes touchés en première mi-temps et, nous avons coulé en deuxième ! Asse 0 Canaris 2 ! J’avais envie de voir des mecs qui se "mettent en sale" et arrachent tout lors des 45 dernières minutes. Que nenni, walou, quedalle, rien de rien, nous avons du mouron à nous faire. Un point positif ? Oui l’entrée des jeunes du centre de formation. Mainant, il va falloir remettre l’église au milieu de Sainté et se réveiller !

En voiture Simone, lâchez les vachettes chez les canaris, à vous Cognac Jay, à vous les studios, vive les socios et Allez-les-Verts !

De RV Freycenon.