OM : Course au Podium, ce qui pourrait tout gâcher pour Villas-Boas

L’ OM est allé battre le Stade Rennais (1-0) vendredi en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Une victoire importante qui fait de l’ Olympique de Marseille un sérieux candidat à la qualification en Ligue des champions en fin de saison. Mais une menace demeure.

L’ OM, un sérieux candidat à la qualification en Ligue des champions ?

Le choc au sommet de Ligue 1 entre le Stade Rennais et l’ OM (0-1) devait surtout prouver la capacité de chacune des deux formations à conquérir une place qualificative pour la Ligue des champions en fin de saison. En battant les Rennais au terme d’un match très engagé, les Marseillais ont donc prouvé qu’il fallait compter sur eux jusqu’au bout. Une victoire qui séduit Rolland Courbis. Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien entraîneur marseillais a souligné la joie et l’entente qui se lisent dans le comportement des joueurs. Il y voit une empreinte du coaching d’André Villas-Boas qu’il trouve « très sympa et bien à son image ».

Un dernier obstacle pour les Marseillais sur le chemin de la C1 ?

L’ OM vise clairement une qualification en Ligue des champions. De l’avis de nombreux observateurs, c’est un objectif tout à fait possible pour les Phocéens cette saison. Un avis que partage Rolland Courbis.

Mais le consultant prévient que « c’est loin d’être terminé parce que le calendrier des matches retours n’est pas facile ». L’ Ompique de Marseille n’est pas présent en Coupe d’Europe, ni en Coupe de la Ligue. Ce qui lui laisse plus de temps pour l’entraînement. Mais une grosse menace subsiste, à savoir les blessures des joueurs. Si plusieurs joueurs se blessent, alors que l' OM n’a déjà pas un effectif assez fourni, la mission sera très compliquée.