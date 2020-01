OM : Course au titre, rêve impossible pour Marseille ?

L’ OM brille cette saison et est solide 2e de Ligue 1. Alors, pourquoi l’ Olympique de Marseille ne viserait-il pas le titre de Ligue 1 cette saison ?

L’ OM étincelant cette saison !

Timide en début de saison, l’ OM a rapidement inversé la tendance pour conquérir puis consolider la 2e place de Ligue 1. Après leur défaite à Paris, les hommes d’André Villas-Boas n’ont plus perdu un seul match et ont battu des concurrents directs comme le LOSC ou encore l’ OL.

Dans le match au sommet à Rennes, l’ OM a réalisé la bonne affaire en s’imposant (0-1), vendredi soir en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Une victoire importante qui éloigne le poursuivant direct de 8 points. Le Stade Rennais a toutefois un match en retard contre le Nîmes Olympique.

Mais l’écurie olympienne est solidement installée à la 2e place. Et l’on voit mal comment les Phocéens, métamorphosés par le coaching d’André Villas-Boas, seraient délogés de cette place jusqu’en fin de saison.

Le club phocéen champion de Ligue 1 cette saison ?

L’ OM n’est plus qu’à 5 points du leader parisien. Et si les Marseillais se mettaient en tête de déloger le PSG, accroché par l' AS Monaco (3-3) dimanche ? En clair, pourquoi, au lieu de la 2e place, André Villas-Boas et ses joueurs ne brigueraient-ils pas le titre en fin de saison ?

Selon Dominique Séverac, l’ Olympique de Marseille ne doit pas se permettre ce rêve. Dans les colonnes du Parisien, le journaliste déclare qu’à Marseille, « tout le monde croit que le titre de champion est possible ». Il assure même que « c’est ce que l'on dit sur place, ce qu'on entend ici ou là ».

Mais le confrère reste réaliste vis-à-vis des Marseillais en estimant que « le rêve est le bonheur le moins cher et le plus accessible ». Et Dominique Séverac d’en rajouter une couche en concluant : « Reste qu'on salue les Marseillais qui entretiennent, même de loin, l'idée d'une menace, ce qui confirme que l'OM est davantage un danger pour Paris quand il ne l'affronte pas que quand il se présente face à lui ».