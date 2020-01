ASSE : Claude Puel a identifié le gros souci de son équipe

Plus rien ne va à l’ ASSE. Battue par le FC Nantes (0-2), l’équipe de Claude Puel continue sa chute libre. À l’issue du match perdu contre les Canaris, le coach semble avoir identifié le problème des Verts.

Claude Puel évoque un problème défensif à l' ASSE !

L’ ASSE a été surprise par le FC Nantes, dimanche, lors du premier match de la phase retour du championnat. Elle a perdu à Geoffroy-Guichard (2-0) et se retrouve désormais à la 15e place de Ligue 1. Les Verts avaient pourtant été 4e au terme de la 13e journée. Mais ils ont chuté au fil des matchs, pour finir 14e à la mi-saison.

En effet, sur leurs 7 derniers matchs en championnat, les Stéphanois ont enregistré 5 défaites, un nul et une seule victoire (sur l’OGC Nice). L’équipe de Claude Puel n’a donc pris que 4 points sur 21 points possibles et a encaissé 14 buts. Un bilan médiocre qui explique la chute libre de l’ ASSE au classement.

« Ces derniers temps, on concède des buts qu’on devrait pouvoir éviter. On doit faire preuve de plus de rigueur défensive et être plus vigilants », a-t-il souligné en conférence de presse au terme du match contre le FC Nantes.

L'AS Saint-Étienne fragilisée par les blessures et les 2 défaites contre le PSG ?

Le technicien français a une autre explication à la descente aux enfers de son équipe. « Avant la trêve hivernale, on a disputé beaucoup de matchs avec un effectif décimé, et petit à petit, on a perdu nos joueurs décisifs. On s’est fragilisés », a-t-il expliqué ensuite.

Et ce n’est pas tout ! Claude Puel estime que les Verts sont « sûrement ressortis marqués par leurs deux défaites contre Paris ». Rappelons que le PSG a infligé deux lourdes défaites à l’ ASSE, respectivement (4-0) en Ligue 1 lors de la 18e journée et (6-1) en quarts de finale de la Coupe de la Ligue.

Il reste encore 18 matchs à disputer en championnat. Le coach de l’AS Saint-Étienne a donc espoir que son équipe puisse encore redresser la barre. « Le championnat est très serré et il faut batailler pour retrouver de la rigueur et de la qualité », a-t-il déclaré.

Nommé le 4 octobre 2019 en remplacement de Ghislain Printant, Claude Puel avait pris l’ ASSE en main à la 19e place. Il avait gagné le derby contre le grand rival, l’ OL (1-0), 48 heures plus tard. Sans oublier la série d’invincibilité, 4 victoires et un nul (entre la 9e et la 13e journée) qui avaient permis aux Stéphanois de se hisser au pied du podium.