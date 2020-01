Stade Rennais - OM (0-1) : Petite surprise sur l'Olympien du match

Le Stade Rennais a été battu par l’ OM (0-1) vendredi en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Plusieurs observateurs ont cité un nom peu ordinaire pour désigner l'homme de la victoire de l’ Olympique de Marseille sur la pelouse du Roazhon Park.

Stade Rennais-OM : Suprise pour l'Olympien du match ?

La 20e journée de Ligue 1 a été particulièrement souriante pour l’ OM. En battant les rennais, les marseillais ont creusé l’écart de 8 points avec leurs plus proches poursuivants au classement. Mais ce n’est pas tout. Cette victoire a également permis aux Olympiens de se rapprocher de 5 points du PSG, accroché par l’ AS Monaco (3-3). Il s’agit donc d’une victoire importante dans la course au podium final de Ligue 1.

Commentant la victoire de l’ OM, les consultants ont tous cité un même nom pour en désigner le meilleur artisan. Surprenant, car habituellement, l’Olympien du match est toujours un joueur. Et cette fois, les consultants ont désigné l’entraîneur André Villas-Boas.

Sur le plateau du Canal Football club, Mickaël Landreau a salué « un alignement complet de toutes les planètes, qui est dû au management de Villas-Boas ». Un entraîneur qui « tient,… dirige… » et que « tout le monde suit ».

Même son de cloche du côté de Jonatan MacHardy. Selon le consultant de RMC Sport, « le travail que fait Villas-Boas est remarquable dans la gestion de l'effectif ». Un technicien dont « le coaching à Rennes » a permis aux « trois joueurs entrants » d’être « impliqués sur le but ».