FC Nantes Mercato : Grosse désillusion sur une piste prioritaire

Le FC Nantes vit un mercato hivernal très mouvementé. En quête du successeur de Fabio, le club nantais devra désormais faire une croix sur cette piste défensive.

Le FC Nantes en quête d’un nouveau latéral droit ?

Les lignes bougent du côté du FC Nantes. Au sein de la Maison-Jaune, on attendait au moins un renfort offensif cet hiver afin d’épauler Kalifa Coulibaly. Un objectif atteint avec le recrutement de Renaud Emond. L’attaquant belge a rejoint le FC Nantes et a disputé ses premières minutes sous le maillot jaune et vert lors de la victoire (2-0) face à l’AS Saint-Étienne lors de la 20e journée de Ligue 1.

Les dirigeants nantais tiennent leur nouveau renfort offensif et s’attèlent désormais à régler une autre priorité du club : la succession de Fabio. Victime d’une rupture du tendon rotulien, le latéral droit brésilien est out pour le reste de la saison. Il faudra trouver son remplaçant dès cet hiver.

Les dirigeants du FC Nantes ont alors activé plusieurs pistes un peu partout. « Au poste de latéral droit, on est pas très pourvu (…) On est très attentif au mercato. Et si une opportunité se présente, on en discutera avec le coach », a récemment confié le directeur général délégué du club, Franck Kita.

Le FC Nantes souhaite renforcer son couloir droit et prospecte sur le marché des transferts. Mais les choses se compliquent pour les Canaris. Outre la piste menant à Dimitri Foulquier qui a finalement rejoint le FC Grenade, une autre mauvaise nouvelle vient de tomber pour le FC Nantes.

Une piste à oublier pour les Canaris

Alors que son nom était annoncé dans le collimateur du FC Nantes, Bryan Dabo a finalement fait le choix de quitter la Fiorentina afin de rejoindre la SPAL. Capable d’évoluer dans le couloir droit, le milieu de terrain polyvalent a été prêté pour six mois à la lanterne rouge de Serie A.

L’ancien Stéphanois ne fera pas son retour en Ligue 1 cette saison, au grand dam du FC Nantes. Le club nantais devra se tourner vers d’autres cibles défensives. Les noms de Mehdi Zeffane (sans club) et Rafael (Olympique Lyonnais) sont régulièrement évoqués dans le viseur du FCN.