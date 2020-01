LOSC : Christophe Galtier est très remonté contre ses joueurs !

Le LOSC est passé au travers dimanche après-midi à Dijon à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1. Après avoir vu son équipe s'incliner 1 but à 0, Christophe Galtier avait beaucoup de mal à cacher son agacement vis-à-vis de ses joueurs.

Galtier pointe de nombreux aspects négatifs

En petite forme depuis le début de l'année 2020 malgré deux qualifications en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, le LOSC a confirmé dimanche ses difficultés actuelles en s'inclinant 1 but à 0 du côté de Dijon.

Pourtant en supériorité numérique dès la 21e minute de jeu suite à l'expulsion de l'ancien Dogue Hamza Mendyl, les Lillois ont affiché trop d'insuffisances défensives et offensives pour prendre le dessus sur des Dijonnais plus volontaires.

Conscient des grosses lacunes montrées par son équipe, Christophe Galtier n'a pas cherché à dissimuler son énorme déception à l'issue de la rencontre, pointant notamment du doigt l'expulsion de Boubakary Soumaré à 25 minutes de la fin du match et le but encaissé par sa formation à la suite d'une touche bourguignonne.

"On s’est sabordés sur une remise en touche. On s’est également sabordés en ne sachant pas exploiter l’avantage à onze contre dix et en prenant un carton rouge. On a eu trop peu de détermination, notamment sur le plan offensif. Là où je suis en colère, c’est surtout pour ça. Vous pouvez perdre des matchs, mais quand on démarre 2020, qu’on parle d’objectifs collectifs, et que je vois surtout des joueurs concentrés sur des objectifs individuels… Il va falloir y remédier", a déclaré le technicien nordiste en conférence de presse.

Dépassé par le FC Nantes au classement et désormais cinquième, le LOSC va vite devoir réagir, et ce dès samedi en Coupe de France contre le modeste club de Gonfreville (National 3).