FC Barcelone Mercato : Licenciement imminent de Valverde ?

Suite au revers du FC Barcelone face à l’Atletico Madrid (3-2) en Supercoupe d’Espagne, l’étau s’est davantage resserré autour d’Ernesto Valverde. Le coach catalan pourrait être licencié de son poste dans les prochaines heures.

Ernesto Valverde licencié ce lundi ?

L’histoire entre Ernesto Valverde et le FC Barcelone touche à sa fin. À six mois de la fin de son contrat avec le club catalan, l’entraineur espagnol n’a pas arrangé sa situation jeudi dernier avec la défaite face à l' Atletico Madrid (3-2) en Supercoupe d'Espagne. Alors que les Catalans menaient (2-1), ils se sont fait renverser par le clan madrilène à dix minutes de la fin de la rencontre. Une immense désillusion qui pourrait couter cher à Ernesto Valverde, de plus en plus décrié en Catalogne.

Cette défaite aurait provoqué une réunion de crise au sein du club. Le Mundo Deportivo indique en effet qu’une rencontre est prévu ce lundi entre toutes les têtes pensantes du FC Barcelone pour évoquer l’avenir du Txingurri. Ernesto Valverde sera-t-il évincé ou conservera-t-il son poste ? Une décision devrait tomber dans les prochaines heures.

En attendant, plusieurs noms circulent déjà dans les couloirs du Camp Nou pour le remplacer.

Des noms déjà évoqués pour le remplacer

Pour remplacer Ernesto Valverde, la direction barcelonaise songerait à rapatrier Xavi Hernandez. Sauf que l’actuel entraineur d’Al Saad (au Qatar) n’aurait pas l’intention de changer de club en cours de saison. L'ancien milieu de terrain espagnol préférerait attendre l’été prochain pour repartir sur de bonnes bases.

Les noms de Mauricio Pochettino (libre depuis son licenciement de Tottenham), Quique Setién (ex-Betis) et Gabriel Milito (Estudiantes de La Plata) figurent également sur la liste des possibles successeurs du coach du FC Barcelone. L’hiver risque d'être chaud en Catalogne.