AS Monaco : Match nul au Parc, Robert Moreno en veut encore plus!

Pour sa première sur le banc de l'AS Monaco en Ligue 1, Robert Moreno aura réussi un coup de maître en guidant ses joueurs vers l'obtention d'un match nul spectaculaire (3-3) sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Optimiste pour la suite, l'Espagnol attend désormais des victoires...

Robert Moreno croit très fort en son équipe

Opposé d'entrée de jeu au PSG pour sa découverte du Championnat de France, Robert Moreno, le nouvel entraîneur de l'AS Monaco, passait un gros test dimanche soir. Et force est de constater que l'ancien adjoint de Luis Enrique a su parfaitement préparer cette rencontre, finalement conclue sur un score de parité (les notes des joueurs sont à retrouver ici).

Organisée dans un 4-3-3 porté vers l'avant et d'une grande efficacité en contre-attaque, l'équipe monégasque a réussi à faire déjouer le leader de Ligue 1 et aurait même pu décrocher les trois points tant elle s'est créée d'occasions durant les 90 minutes de jeu.

En embuscade au classement (huitième, à quatre points du podium), l'ASM sera donc l'une des équipes à suivre lors de cette deuxième partie de saison, et ce n'est pas Robert Moreno qui disait le contraire en conférence de presse d'après-match.

"On doit être très heureux, je suis très content de mes joueurs. Je veux les féliciter, ils ont fait un grand match. On a joué sur notre point fort, la contre-attaque. Nous pensons que nous pouvons battre toutes les équipes. C’est ce que je dis à mes joueurs : nous pouvons gagner tous les matchs. C’est notre philosophie. Pour l’instant, je ne pense qu’au prochain match, les objectifs, on en parlera lors des cinq derniers matchs", a déclaré l'ancien sélectionneur intérimaire de l'Espagne dans des propos rapportés par 20 Minutes.

Reste maintenant à confirmer tout cela dès mercredi contre... le PSG à l'occasion du match en retard de la 15e journée de Ligue 1.