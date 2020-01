ASSE : Ménès décoche une flèche aux supporters de Saint-Etienne

Dans son commentaire sur le match perdu par l’ ASSE à Geoffroy-Guichard face au FC Nantes (0-2), dimanche, Pierre Ménès a envoyé un tacle aux supporters ultras des Verts.

Pierre Ménès lucide sur la performance de l' ASSE face au FC Nantes

Pierre Ménès est revenu sur le match de la 20e journée entre l’ ASSE et le FC Nantes, devant des tribunes vides. Dans son analyse postée sur son blog, le consultant de Canal+ note que l’équipe de Claude Puel a été largement dominée par celle de Christian Gourcuff, plus entreprenante.

« Dans ce match, il n’y a pas eu photo entre cette AS Saint-Étienne friable, sans qualité offensive ni densité physique et des Canaris bien en place et qui développent un jeu cohérent et adapté à leurs qualités », a écrit le journaliste sportif.

Pour rappel, le match a été joué à huis clos total à cause de la sanction infligée par la LFP aux supporters de l’ ASSE. Une décision que les Magic Fans 91 ont condamné dans un communiqué officiel. « Nous condamnons ces sanctions collectives et abusives. (...). Nous ne cesserons jamais de supporter les Verts à notre manière », a indiqué le groupe de supporters ultras.

La pique de Pierre Ménès au peuple vert à propos du huis clos

Le peuple vert est pourtant encore sous le coup d'un sursis, après le huis clos total contre les Canaris. Dès lors, Pierre Ménès estime que certains fans stéphanois ne semblent pas avoir compris le message la Ligue de Football Professionnel (LFP).

« Sachant que Geoffroy-Guichard est sous le coup d’un sursis, j’ai peur que cela se reproduise à Sainté. Car à travers leur communiqué, les ultras stéphanois n’ont pas l’air d’avoir compris et semblent dire à tout le monde qu’ils vont continuer à faire ce qu’ils veulent… », a-t-il exprimé.

« Je trouve ça dommage. D’autant plus que cette équipe de Saint-Étienne et son nombre abyssal de blessés n’a vraiment pas besoin de ça », a regretté le chroniqueur sportif, pour finir. L' ASSE jouera son prochain match, à domicile, contre le Nîmes Olympique. Cela, à l'occasion de la 21e journée de Ligue 1, le samedi 25 janvier (20h).