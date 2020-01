FC Nantes : Emond complimente ses coéquipiers

Vainqueur dimanche après-midi d'une équipe de l' AS Saint-Étienne en crise, le FC Nantes est quatrième de Ligue 1 après vingt journées de championnat. Une position inespérée pour un club qui a vu Renaud Emond, sa récente recrue hivernale, faire ses débuts sous le maillot des Canaris.

Renaud Emond sent que ça peut "matcher" avec ses partenaires

Privé de Nicolas Pallois, son meilleur défenseur, et de Kalifa Coulibaly, son attaquant de pointe, pour le voyage à Saint-Étienne, le FC Nantes s'est tout de même facilement imposé (2-0) dans un stade Geoffroy-Guichard dénué de supporters en raison du huis clos infligé aux Verts par la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Pour cette occasion, Christian Gourcuff avait décidé d'aligner Moses Simon - habituellement ailier - au poste d'avant-centre, celui-ci étant soutenu par le trio Kader Bamba - Imran Louza - Ludovic Blas. Arrivé seulement jeudi dans son nouveau club, Renaud Emond était logiquement remplaçant au coup d'envoi.

Mais celui-ci a tout de même pu faire ses premiers pas en Ligue 1 puisqu'il a remplacé Kader Bamba à la 67e minute de jeu, alors que l'avance des Nantais était déjà de deux buts. L'attaquant belge a ainsi eu l'occasion d'évoluer pour la première fois en match avec ses partenaires offensifs, et il en est ressorti plutôt optimiste pour la suite.

"J'ai remarqué que des Imran Louza, des Ludovic Blas, des Moses Simon, ça joue très bien au foot et il y en a d'autres. C'est ce que je recherche, avoir des joueurs comme ça autour de moi. Je pense que je peux leur apporter aussi, avec mes mouvements. Ma façon de faire des appels et d'être disponible peut leur créer des espaces. Je vois qu'ils ont une bonne vision du jeu pour me mettre des ballons. Ça peut très bien fonctionner", a affirmé l'ancien joueur du Standard de Liège dans des propos rapportés par L'Equipe.

Dans l'attente d'un successeur du regretté Emiliano Sala, les supporters nantais sont maintenant impatients de voir tous ces joueurs à l'oeuvre ensemble.