OM : CdF, l’US Granville lance un gros défi à Villas-Boas

L’ OM affrontera l’ US Granville vendredi (21h05) en 16es de finale de la coupe de France. Johan Gallon, entraîneur du club de National 2, met déjà la pression sur l’ Olympique de Marseille.

Johan Gallon déterminé à battre l’ OM ?

L’ OM ne serait pas encore au bout de ses peines en coupe de France. Après avoir difficilement éliminé le Trélissac FC en 32es de finale (1-1, 2-4 aux tab), l’ Olympique de Marseille rencontrera l’ US Granville vendredi en 16es de finale.

Ce match contre une autre formation de National 2 devrait faire venir du monde au stade Michel d’Ornano du SM Caen. On prévoit même une rencontre à guichets fermés, tant les billets se vendent comme des petits pains.

Un match qui devrait être à la hauteur des attentes des supporters, à en juger par le comportement des joueurs de l' US Granville lors du tirage au sort. On se rappelle qu’ils avaient explosé de joie en apprenant que l’ OM serait leur adversaire en 16es de finale. Les amateurs espèrent probablement se venger contre l’ OM qui les avait battus en quart de finale de la compétition, avant de perdre en finale contre le PSG.

Une joie des joueurs à laquelle s’ajoute désormais le défi lancé par Johan Gallon. Dans une interview accordée à Foot 01, l’entraîneur de l’ US Granville a déclaré n’avoir « qu’une envie, c’est de réaliser l’exploit » face à l'écurie olympienne. Le technicien a assuré que son équipe « ne craint rien » et estimé qu’ « il n’y a que l’OM qui peut avoir peur de perdre… »

Et Johan Gallon de conclure : « Nous, si on perd ce match, il ne se passera rien, la fête sera déjà belle. On ne peut faire qu’un exploit. »