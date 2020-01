Stade rennais Mercato : Chelsea fixe le prix pour Olivier Giroud

Désireux de renforcer son secteur offensif, le Stade rennais serait sur les traces d’Olivier Giroud. Mais pour recruter le buteur français, les dirigeants rennais devront transmettre à Chelsea une offre à sept chiffres.

Olivier Giroud, une aubaine pour le Stade rennais ?

Rarement dans les plans de Franck Lampard cette saison, Olivier Giroud est proche de la sortie. L’international français est relégué dans la hiérarchie des attaquants des Blues derrière Tammy Abraham et Michy Batshuayi. Une situation devenue insupportable pour le Champion du monde. Il lui faut absolument retrouver du temps de jeu en vue d’une participation à l’Euro 2020.

C’est dans cette optique qu’Olivier Giroud songe sérieusement à quitter Chelsea à six mois de la fin de son contrat. Et en cas de départ, ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Plusieurs clubs de l’Hexagone songeraient à le recruter. L’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille sont cités parmi les courtisans d’Olivier Giroud. Le Stade rennais songerait également à le recruter.

Le président Olivier Létang et son staff aimeraient le faire venir à Rennes dès cet hiver. Et du côté de Chelsea, on serait ouvert au départ de l’ancien Gunners. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la direction des Blues réclamerait que 5 millions euros pour son transfert. À ce prix-là, on peut croire que l’écurie présidée par Olivier Létang a de fortes chances de s’offrir un champion du monde cet hiver. Cependant, que les Bretons se gardent de crier vite victoire.

L’inter Milan en pole position pour Olivier Giroud ?

En effet, le dossier s’annonce très compliqué pour les Rennais. Non seulement en raison du salaire imposant de l’ancien Montpelliérain, mais aussi parce que l’attaquant de 33 ans apprécierait le projet de l’Inter Milan. À en croire toujours la même source, le club lombard aurait déjà formulé une offre de 4 millions pour le transfert d'Olivier Giroud. Les négociations se poursuivent en vue de trouver un terrain d’entente entre les différentes parties. Les autres prétentants sont avertis.

S'ils souhaitent recruter l'attaquant du Chelsea, les dirigeants du Stade rennais devront proposer une offre très convaincante pour tenter de rafler la mise au nez et à la barbe des Italiens.