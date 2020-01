RC Lens : Les vérités de Jean-Louis Leca sur la situation du RCL

Privé de match ce week-end après les tristes évènements subis par le club de Guingamp, le RC Lens pourrait perdre sa place de leader ce lundi soir à l'issue de la rencontre entre Lorient et Caen. Si tel était le cas, ça ne devrait pas perturber plus que cela un Jean-Louis Leca très serein en ce début d'année 2020.

RC Lens : Jean-Louis Leca évoque l'ambiance au sein du club

Le RC Lens attaquera officiellement son année 2020 samedi prochain sur la pelouse de l'En avant Guingamp. Privés de compétition pendant quatre semaines, les Sang et Or ont hâte de se lancer dans une deuxième partie de saison qui pourrait les envoyer en Ligue 1 au mois de mai prochain.

Leader de Ligue 2 en attendant la réception de Caen par le FC Lorient ce lundi soir, le club nordiste est en position idéale pour atteindre cet objectif et possède surtout un effectif qui semble suffisamment talentueux pour demeurer jusqu'au bout dans le top 2 du Championnat.

Dernier rempart du RC Lens depuis le début de la saison dernière, Jean-Louis Leca fait partie des hommes très importants du vestiaire lensois. Aussi influent sur le terrain qu'en dehors, le Corse a été amené dans La Voix du Nord à comparer le RC Lens de cette année à celui de l'an dernier, et sa réponse est sans équivoque.

"Je pense que l'on progresse mois après mois. L’année dernière, les joueurs étaient différents. L’ambiance autour du club n’était pas la même non plus. Sans parler football, on sent surtout un club tranquille. Pour faire de grandes choses dans la vie, il faut avoir les idées claires. On est sorti d’un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) l’année dernière, on est plus au calme, tout suit dans le club et on avance", a déclaré le portier de 34 ans.

Troisième de Ligue 2 l'an dernier à la même époque (avec huit points de moins que cette saison), le RC Lens semble en effet bien plus mature et talentueux en 2019-2020.

Reste désormais à finir le travail...